Čehom grozi velik upad proizvodnje avtomobilov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Češka avtomobilska industrija bo letos predvidoma utrpela okrog 20-odstotni padec proizvodnje. Češki največji gospodarski in izvozni sektor se je tako ob epidemiji koronavirusa znašel pred nevarnostjo večjih odpuščanj.

Lani so Hyundai, Škoda in Toyota s koncernom PSA na Češkem izdelali 1,46 milijona novih avtomobilov. Skupaj z ostalimi skoraj 140 proizvajalci je to predstavljalo deset odstotkov bruto domače proizvodnje.

Tretjino avtomobilov izvozijo v Nemčijo

Avtomobilski sektor predstavlja 23 odstotkov industrijske proizvodnje na Češkem, ki je sicer zelo izvozno naravnana država. Po oceni analitkov bodo prihodki v tem sektorju letos upadli vsaj za devet milijard dolarjev. To predstavlja 19-odstotkov manj kot lani. Tretjino vseh avtomobilov sicer izvozijo v Nemčijo.

V avtomobilski industriji je na Češkem zaposlenih 180 tisoč ljudi, skupaj z dobavitelji pa posredno okrog pol milijona ljudi.

Za zdaj je delo v tem sektorju izgubilo le nekaj sto ljudi, a predstavniki avtomobilske industrije poudarjajo potrebo po podaljševanju podpore za ohranitev služb.