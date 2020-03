Čas ni pravi: Volvo začel izdelovati premijsko električno limuzino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polestar je začel izdelavo svojega drugega modela. Električna limuzina ima pred sabo številne izzive, ki so povezani predvsem z izbruhom koronavirusa.

Polestar je začel izdelavo svojega drugega modela. Električna limuzina ima pred sabo številne izzive, ki so povezani predvsem z izbruhom koronavirusa. Foto: Polestar

V Evropi in ZDA so praktično vse avtomobilske tovarne zaradi izbruha koronavirusa zaprte, na Kitajskem pa se življenje vrača v stare tirnice. Počasi se odpirajo tudi avtomobilski obrati. Končno so proizvodnjo zagnali tudi pri Polestarju, prestižni sestrski znamki, ki jo je ustvaril Volvo.