Čaka ga preobrazba: ta avtomobil se s cest ne bo poslovil

Ford mondeo je že nekoliko zastarel avtomobil in čaka na naslednika. Trenutno je na voljo kot klasična limuzina in karavan. Foto: PRIMA

Novo generacijo mondea za zdaj razkrivajo interni dokumenti za naročilo delov zadnje preme in ti si nanašajo za model mondeo z oznako CD542, je poročal britanski Autocar. Ta oznaka predstavlja novega mondea in pri Fordu ga bodo očitno pokazali prihodnje leto.

Drugačna usoda kot za Fordove enoprostorce

To je dober znak za prihodnost tega modela v Evropi. Pri Fordu so namreč že prenehali izdelovati modele B-max, C-max in grand C-max, prihodnje leto se jim bosta predvidoma (to še ni potrjeno) pridružila tudi S-max in galaxy. Mondeo pa bo živel naprej, le da bo v novi generaciji bolj oddaljen od tal in bo imel za razliko od zdajšnje klasične limuzine (oziroma karavana) izrazite gene križanca oziroma športnega terenca.

In ti bodo bolj izraziti kot na primer pri zdajšnjem focusu v različici active. Novega mondea bi lahko primerjali z avtomobili kot je Subarujev štirikolesno gnani outback. Mondeo bo dobil tudi hibridno in priključno hibridno različico.