Veliko srečanje v Nemčiji: pričakujejo 60 tisoč vozil

Volkswagen je poleg nove generacije multivana začel izdelovati tudi električnega ID.buzz, ki je moderna izvedba kultnega bullija. To je očitno dobra priložnost za medgeneracijsko srečanje njihovih vozil in kajpak lastnikov, ki jih je veliko tudi v Sloveniji.

Srečanje bodo organizirali v Hannovru, in sicer med 23. in 25. junijem leta 2023. Organizatorji pričakujejo okrog 60 tisoč vozil in sto tisoč obiskovalcev. Pripravili bodo koncerte, različne dogodke in tridnevno kampiranje. Cene vstopnic se bodo začele pri 29 evrih.

Podoben zbor so pri Volkswagnu nazadnje organizirali leta 2007.