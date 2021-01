Brez dizla: na ceste kmalu ta športni terenec #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Honda namerava do leta 2022 v Evropi vse svoje glavne avtomobile ponuditi z elektrificiranimi pogoni. Nov dodatek tej druščini bo nova generacija kompaktnega športnega terenca H-RV. Za zdaj so objavili le prvo napovedno fotografijo, ki še ne razkriva veliko. Znani niso niti tehnični podatki, le to, da bo na voljo s hibridnim pogonom, zato je H-RV tudi dobil dodatek k imenu e:HEV.

Po pričakovanjih bosta pogon tvorila dvolitrski bencinski motor z Atkinsonovim ciklom in dodaten elektromotor. Stari H-RV je bil na voljo s klasičnim bencinskim in dizelskim motorjem, ki pa zdaj ne bosta več v ponudbi. Izključena ni niti možnost štirikolesnega pogona.

Foto: Honda