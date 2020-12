Boril se je za življenje: 10 ur ujet v avtu pod snegom

Zvezno državo New York v ZDA so doletele obilne snežne padavine. Snega je bilo toliko, da so vozila s plugi po spletu nesrečnih okoliščin povsem zakrile enega izmed avtomobilov. V njem je bil takrat tudi voznik Kevin Kresen, ki ga je pred tem zaneslo s ceste.

Plug je nanj porinil dober meter snega, ta pa ga je povsem prekril in skril. Kresen je opravil klic za pomoč v sili, a reševalne službe ga nikakor niso mogle odkriti. Naslednje jutro je eden izmed policistov preveril, ali je kateri izmed nočnih klicev na pomoč ostal nerešen. Tako se je tudi sam odpravil iskati pogrešanega Američana.

Tudi on pa 58-letnega Kresna sprva ni našel in do njega se je dokopal po srečnem naključju. Ob cesti je opazil sledi vrste poštnih nabiralnikov in ko je odstranjeval sneg, da bi prišel do enega izmed njih in preveril naslov, je zagledal vetrobransko steklo avtomobila.

Voznika so rešili iz vozila in ga odpeljali v bolnišnico. Imel je posledice podhladitve in tudi ozebline. Skupno je na pomoč v zakopanem avtomobilu čakal kar 10 ur.

Foto: New York State Police

