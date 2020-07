Bolje pozno kot nikoli: to je prvi elektrificirani maserati

Hibridni ghibli je le uvod v elektrifikacijo modelne palete Maseratija, saj želijo prihodnje leto na ceste pripeljati povsem električna modela granturismo in grancabrio. Blagi hibridni pogon tako kot pri drugih znamkah deluje z 48-voltno napeljavo, kjer je alternator hkrati tudi zaganjalnik motorja. Sistem izkorišča kinetično energijo avta, ki jo pretvori v električno energijo med zaviranjem oziroma pri zmanjševanju hitrosti. Shrani jo v baterijo, vgrajeno v zadku avtomobila. Inženirji iz Modene so v pogonski sklop vključili še dodaten električni turbopolnilnik, ki pri pospeševanju pomaga bencinskemu motorju.

Hibridni pogon prinaša več modrine

Ghibli hybrid tehta 80 kilogramov manj kot dizelski modela. Celoten navor štirivaljnika z 246 kilovati je na voljo od 1.500 vrtljajev Foto: Maserati , poraba po merilnem ciklu WLPT je med 8,5 in 9,6 litra. Baterijo so namensko postavili v zadek, s čimer so poskrbeli za neporušeno razmerje teže in ohranili prostor za športni izpušni sistem.

Prvi elektrificirani model znamke se bo od preostalih modelov ločil po modrih dodatkih na karoseriji. Modro obarvani so tako trije prepoznavni stranski zračniki na blatnikih, zavorne čeljusti in oval, ki obdaja trizobi logotip na zadnjem stebričku. Oblikovalska ekipa je spremenila še masko hladilnika in videz zadnjih žarometov.

V notranjosti oblikovnih sprememb ni, so pa tehnološke izboljšave. Hibridni ghibli ima vgrajen pametni sistem večopravilne enote z 10,1-palčnim zaslonom, spremenjena je grafika na merilnikih in ta maserati je vseskozi povezan s spletom, zato ga lahko iz tovarne posodobijo na daljavo.

Foto: Maserati