Bodo avtomobili leta 2021 celo dražji, ne cenejši?

Foto: Reuters Kot smo pisali že včeraj, so avtomobilski trgovci načeloma zadovoljni s predlogom Zakona o davku na motorna vozila (DMV). Če ga bodo poslanci v parlamentu sprejeli, bo še pred koncem leta razrešil največjo dilemo. Pri obračunu bo že upošteval izpuste glede na merilni standard WLTP, ne več starega NEDC. Če te prilagoditve v zakonu ne bi bilo, bi se isti avtomobili čez noč občutno podražili.

Na drugi strani so odzivi neposredne avtomobilske industrije tudi mešani. Vsi v en glas pozdravljajo ničelno obdavčitev za električna vozila. Na trgu in še bolj na cestah se bo poznala tudi ukinitev dodatnega DMV, tako imenovanega "luksuznega davka" – in bržkone bo imelo manj dragih slovenskih avtomobilov v prihodnje nameščene tuje registrske oznake.

Toda najpomembnejši bo vpliv davka in obenem zaostritve standardov izpustov pri motorjih za kupce vozil v velikoserijskih razredih. Z novim letom prihaja v veljavo nov standard Euro 6D full. Novi avtomobili bodo imeli nove generacije motorjev. Da pa so ti usklajeni z novimi standardi, so vanje vgrajene nove tehnologije. Ta razvoj mora plačati predvsem kupec in zato bodo novi avtomobili dražji. Ta dodatek se bo poznal predvsem v nižjih razredih, ki so cenovno najbolj občutljivi.

Bo zato pozitivni davčni učinek sploh večji od negativnega učinka dražjih avtomobilov?

"V segmentu najbolj prodajanih vozil bo znižanje davka v povprečju znašalo od nekaj evrov do nekaj deset evrov na avto. Večji in težji kot je avto, večja bo davčna razbremenitev. Tako bo davek najbolj vplival na najvišji segment naših vozil. Glede na to, da večino prodaje na slovenskem trgu pomenijo vozila iz nižjih segmentov, obžalujemo dejstvo, da torej za večino naših kupcev spremembe ne bodo prinesle opaznih sprememb na cenikih. V najbolj prodajanem B-segmentu cene novih tehnologij presegajo pozitivne učinke sprememb davčne zakonodaje," novi zakon komentira François Delion, generalni direktor družbe Renault Nissan Adriatic. Ta ima predvsem z znamko Renault pomemben položaj na trgu, saj je francoska znamka letos na bruto trgu celo uspešnejša od Volkswagna.

Delion je kajpak vesel neobdavčitve električnih avtomobilov, obžaluje pa več ugodnosti za alternativne pogone, kot so hibridi in tudi avtoplin.

"Obžalujemo, da bodo pri vozilih s termičnim motorjem učinki nove obdavčitve vidni predvsem pri večjih in težjih avtomobilih," dodaja Francoz.