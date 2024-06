Bo sledil še kdo? Tesla tudi v Sloveniji svari pred podražitvami.

Prve posledice napovedanih višjih carin za avtomobile kitajskega porekla v Evropi so že znane. Možnost podražitev je s 1. julijem napovedala Tesla.

V začetku julija bi lahko za avtomobile, izdelane na Kitajskem, ki jih proizvajalci uvozijo v Evropo, začele veljati višje carine. Odločitev Evropske komisije je v avtomobilski industriji naletela na večinoma negativne odzive, višje carine pa bi lahko upočasnile prihod kitajskih znamk v Evropo, vsaj dokler tu ne postavijo svojih tovarn, in morda sprožile tudi protiukrepe uradnega Pekinga.

Bo Tesla podražila "kitajski" model 3?

Kot prvi so možnost podražitev z julijem napovedali pri Tesli. To velja tudi za Slovenijo, kjer so ob spletnem konfiguratorju dodali obvestilo, da so z julijem mogoče podražitve.

To velja le za model 3, ki ga Tesla iz Šanghaja uvaža v Evropo, ne pa tudi za njihov najbolj priljubljen model Y, ki ga izdelujejo v Berlinu. Prav tako sta pred višjimi carinami varna modela S in X, ki prihajata iz proizvodnje v ZDA.

Ali bo julija res prišlo do podražitev modela 3 ali pa gre le za poskus pospeševanja prodaje do konca junija, bomo lahko sodili v začetku poletja. Teslin model 3 trenutno v Sloveniji stane dobrih 40 tisoč evrov.

Foto: Dacia

Foto: Gregor Pavšič

MG Motor podražitev ne želi prenesti na kupca

Zanimivo bo spremljati tudi cene drugih znamk, ki svoje avtomobile izdelujejo na Kitajskem in jih prodajajo v Evropi. Med kitajskimi znamkami je uspešen MG Motor, ki bo prek družbe SAIC predvidoma deležen najvišjih podražitev carin – zanje jih namerava Bruselj povečati kar na 38 odstotkov.

"Naredili bomo vse, da se povečanje carin ne bo odrazilo na ceni, ki jo bo plačal končni kupec. Sicer pa bomo počakali do 4. julija, da preverimo, ali bodo carine res sprejete," so za Siol.net povedali pri podjetju MG Motor Slovenija.

Z izjemo avtomobilov kitajskega porekla v Evropi (in Sloveniji) prodajajo še nekaj avtomobilov kitajske proizvodnje. To sta električna BMW iX3 in dacia spring.

Foto: Gregor Pavšič

Tesla je letos do konca aprila v Sloveniji registrirala 146 modelov 3, ki torej prihajajo iz Kitajske, MG pa 175 vozil ZS (bencin in elektrika), 54 vozil MG4 (elektrika) in 51 vozil HS (hibrid).

V tem obdobju je dacia registrirala 26 springov, BMW pa pet vozil iX3. Geely je registriral 79 športnih terencev atlas pro.

Vsi so torej relativno nišni modeli, čeravno je tesla model 3 v svojem segmentu uspešnejša kot škoda superb in zaostaja le za volkswagen passatom. Za preboj med prvih dvajset najuspešnejših modelov je bilo treba do konca aprila zbrati vsaj novih 243 registracij.

Med vsemi znamkami je v Sloveniji konec aprila Tesla zasedala 18. mesto, MG Motor 21. mesto, Geely pa 26. mesto.