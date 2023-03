BMW skrivnostno: novi model bodo razkrili še letos #foto

BMW letos praznuje petdesetletnico serije 5, do zdaj so izdelali več kot deset milijonov primerkov. Bavarci so obenem potrdili, da bodo na osnovi nove generacije ponudili tudi limuzinsko in karavansko izvedbo modela i5.

Podobno kot pri modelih i4 in i7 bo tudi novi i5 del modularne platforme, ki omogoča uporabo različnih pogonov. Nova generacija serije 5 bo namreč omogočila tako bencinske, dizelske kot priključne hibride, enako pa tudi izdelavo ločenega električnega modela. Ta bo na voljo tudi v športni različici M. V letu 2022 je bil najbolje prodajani model z oznako M prav električni i4 M50.

"Petico" bodo izdelovali v Nemčiji

BMW bo novo generacijo serije 5 razkril letos jeseni in jo nato začel prodajati spomladi prihodnje leto. Model i5 bo dobil celo svojo karavansko izvedbo. Preostale tehnične podrobnosti za zdaj pričakovano še niso na voljo, prav gotovo pa bo mogoče vleči številne vzporednice z že dobro uveljavljenim modelom i4.

Novo generacijo "petice" bodo izdelovali v nemški tovarni v Dingolfingu, največji evropski tovarni BMW. Ta tovarna avtomobile izdeluje že od leta 1973, torej polnih 50 let. V njej trenutno izdelujejo modele iX ter seriji 7 in 8.

Leta 2025 bo BMW pri električnih pogonih storil še pomemben korak naprej, saj bodo takrat razkrili prvi model z nove električne platforme neue klasse.