BMW je razkril novo generacijo serije 1, svojega najmanjšega avtomobila. V primerjavi s predhodnikom je daljši za 4,2 centimetra, prav tako je za 2,5 centimetra višji. Širina ostaja nespremenjena. Serija 1 je tako dolga 4,36 metra. Oblikovno so najbolj opazne spremembe na sprednjem delu avtomobila.

Foto: BMW

Namenjen predvsem Evropejcem

Avtomobil praznuje 20 let obstoja na cestah, v tem času pa je BMW kupcem prodal več kot tri milijone vozil te serije. Četrta generacijo bodo lansirali letos oktobra. Evropa je najpomembnejša prodajna regija, med petimi glavnimi trgi pa je tudi Japonska.

Nekaj poudarkov nove generacije:

BMW ledvička je novo oblikovana s ploskim reliefom in, prvič, s strukturo navpičnih in poševnih letvic

Digitalni sistem zaslonov sestavljata 10,25-palčni informacijski zaslon in 10,7-palčni nadzorni zaslon.

Nov športni volan kot standardna oprema, M usnjeni volan s prestavnimi ročicami kot dodatna oprema

Prostornina prtljažnika od 380 do 1.200 litrov; zadnji sedeži se lahko podrejo v razmerju 40:20:40

Dizelski motorji ostajajo

Na nekaterih trgih je BMW podobno kot pri seriji 3 ukinil dizelske motorje, ti pa v Sloveniji še ostajajo nepogrešljivi. Osnova so tako štirivaljni bencinski in dizelski motorji (moč od 118 kilovatov naprej), vrh predstavlja model M135 xDrive z močjo 221 kilovatov (300 “konjev”) in mehansko zaporo diferenciala na sprednji osi.

Vsi motorji standardno opremljeni s 7-stopenjskim menjalnikom steptronic z dvojno sklopko, tako da ročnega menjalnika serija 1 nima v ponudbi.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW