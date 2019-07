BMW: dizel bo živel še vsaj 20 let #foto

Kljub hitremu razvoju električnih vozil bodo pri BMW še naprej veliko vlagali v nadaljnji razvoj motorjev z notranjim zgorevanjem. Dizelski motor bo v uporabi vsaj še 20 let, bencinsko gnani avtomobili pa vsaj še 30 let, so prepričani Bavarci in s tem mečejo rokavico preostalim proizvajalcem, ki počasi pošiljajo v pokoj avtomobile z običajnim motorjem.

Do leta 2025 30-odstoten delež električnih avtov

"Po najboljšem scenariju bo 30 odstotkov prodaje električnih vozil (priključnih hibridov in polnih električnih avtov) do leta 2025, kar BMW bo sicer v prihodnjih letih predstavil kar nekaj elektrificiranih avtov, a to ne pomeni, da gre motor z notranjim zgorevanjem v pokoj. Foto: Gašper Pirman pomeni, da bo imelo 80 odstotkov naših avtov motorje na notranje zgorevanje," je na dogodku NextGen v Münchnu dejal Klaus Froelich, član uprave pri BMW za razvoj.

Kot je še dejal Froelich, pri BMW pričakujejo, da bo dizelski motor preživel vsaj še 20 let in bencinski vsaj še 30 let. "Področja brez polnilne infrastrukture, kot so na primer Rusija, Bližnji vzhod in zahodni ter notranji del Kitajske, bodo uporabljali bencinske motorje še naslednjih 10 do 15 let."

Obalni del Kitajske in večja mesta, kot sta Peking in Šanghaj, bodo postali povsem električni šele v naslednjih desetih letih, medtem ko bo v Evropi večja priljubljenost priključnih hibridov. V ZDA se bodo električna vozila prodajala predvsem na zahodni obali in na nekaterih delih vzhodne obale, toda tudi tukaj ne bodo postala del vsakdana.

"Prehod na elektrifikacijo je pretiran"

V12 iz predsedniške serije 7 bo počasi odšel v pokoj. Zaradi vse zahtevnejših emisijskih zahtev se bodo poslovili tudi nekateri drugi motorji. Foto: Klemen Korenjak Z zgornjimi besedami je Froelich marsikateremu ljubitelju električnih vozil dvignil pritisk, a pravi: ''Cena električnih vozil se bo dvignila, predvsem zaradi surovih materialov, ki so uporabljeni v baterijah. To se bo nadaljevalo in kvečjemu poslabšalo ob povečevanju povpraševanja po teh surovinah.''

Sicer se bo tudi pri BMW ponudba motorjev z notranjim zgorevanjem močno skrčila. 1,5-litrski dizelski motor bo kmalu odšel v pokoj, saj ga je enostavno predrago pripraviti, da bi dosegal emisijske standarde Evropske unije. Prav tako ne bo naslednika dizelskega šestvaljnega motorja iz modela 750 d. Izdelava novega čistejšega motorja, ki ima vgrajene štiri turbine, bi bila enostavno predraga.

BMW bo še naprej razvijal bencinske in dizelske motorje, vendar bodo imeli slednji največ tri turbine. Prav tako so šteti dnevi 12-valjnemu bencinskemu motorju. Zaradi majhne prodaje, le okoli pet tisoč avtov na leto, je letna posodobitev motorja izredno draga, zato ga bodo ob koncu življenjske dobe ukinili. Želijo pa ohraniti osemvaljni motor, vendar bo deloval v kombinaciji z elektrifikacijo. Le tako bodo dosegli standarde in nižje emisije v nekaterih državah Evrope.