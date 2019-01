BMW 7: prenova prinaša 40 odstotkov večje "ledvičke" #foto

BMW je prenovil poslovno serijo 7 in ji poleg za 40 odstotkov večjih "ledvičk" namenil še novo večopravilno enoto iDrive 7.0, čistejše motorje in najnaprednejšo varnostno tehnologijo. Na ceste bo prenovljena sedmica zapeljala aprila, že od začetka pa bo na voljo tudi kot priključni hibrid.

Kljub številnim novostim se največ govori o veliko večji sprednji maski hladilnika. Foto: BMW Korak predaleč ali večja prepoznavnost na cesti?

Na zadku je zdaj novost tanka svetlobna linija, ki povezuje tanjša žarometa. Foto: BMW Dokler prenoveljene serije 7 ne vidimo z lastnimi očmi, se bomo komentarja o primernosti tako velikih "ledvičk" vzdržali in pojasnitev novih oblikovnih smernic pustili kar BMW. "Občutna oblikovna osvežitev sprednjega dela, ki je zdaj za petdeset milimetrov višji, ima pomembno vlogo pri močnejši vizualni prisotnosti serije 7. Novi pokrov motorja ima bolj ostre linije in nameščen večji znak BMW. Dominantna sila prenovljenega sprednjega dela je maska hladilnika oziroma 'ledvičke'. Površina maske hladilnika je zrasla za štirideset odstotkov in se združi s tanjšimi žarometi, ki ustvarijo stilsko privlačen kontrast ter dodajo nov sklop značaju prestižnih modelov znamke BMW," so zapisali Bavarci v uradnem sporočilu za javnost.

Na zadku je največja sprememba tanka svetlobna linija, ki se razteza čez celoten zadek in povezuje žarometa. Ta sta 3,5 centimetra ožja kot pri predhodniku in končujeta nekoliko bolj športen značaj avtomobila.

V notranjosti še poudarjeno kraljevsko vzdušje

Serija 7 si je najnovejšo večopravilno enoto z najnovejšim operacijskim sistemom iDrive 7.0 sposodila pri seriji 8 in novi generaciji X5. Seznam opcij je zdaj daljši predvsem zaradi novih možnosti usnjenega oblazinjena in različnih paketov. Inženirji so poskrbeli za še večje akustično udobje, na seznam serijske opreme pa se je preselilo induktivno polnjenje pametnih mobilnikov.

Priključni hibrid ob bok dvanajstvaljniku

Novi materiali, nova večopravilna enota in še več varnostno-asistenčnih sistemov. BMW se je potrudil, da so kraljevsko vzdušje dvignili na še višjo raven. Foto: BMW Kljub prihodu priključnega hibrida ostaja zvezda motorne ponudbe dvanajstvaljnik s 447 kilovati in 850 njutonmetri navora. Pridružil se mu bo obsežno prenovljeni 4,4-litrski osemvaljnik s 390 kilovati in 750 njutonmetri navora. S tem ima kar 60 kilovatov in sto njutonmetrov navora več kot odhajajoči motor. 750i xDrive bo tako do stotice potreboval skoraj superšportnih 3,9 sekunde.

Že od začetka prodaje bo na voljo tudi priključni hibrid, ki ga poganjata posebej prilagojen šestvaljnik z 209 kilovati in elektromotor s 84 kilovati. Sistem shranjuje električno energijo v novi litij-ionski bateriji, a podatkov o električnem dosegu Nemci za zdaj še niso razkrili. Skupna sistemska moč znaša 290 kilovatov.

Pri prenovi niso pozabili niti na osemstopenjski samodejni menjalnik, ki je serijsko vgrajen pri vseh različicah. Serija 7 bo na ceste zapeljala aprila, kupci pa se bodo lahko odločali med petimi različicami in štirimi izvedenkami s štirikolesnim pogonom (samo ena bo na voljo s pogonom zadaj).

Notranjost je dobila nekaj elementov iz nove generacije X5 in športne serije 8. Foto: BMW

Od začetka prodaje bo na voljo priključni hibrid, a zvezda ostaja dvanajstvaljnik. Na voljo bo tudi občutno prenovljen osemvaljnik. Foto: BMW