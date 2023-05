BMW 5 za Slovenijo: znani so razpoložljivi motorji

BMW je v zadnjih dnevih razkril novo generacijo serije 5, del katere bo tudi nov električni model i5. V primerjavi s predhodnikom je avtomobil zrasel za 9,7 centimetra in je zdaj dolg več kot pet metrov (5.060 mm). Nova "petica" bo tudi 3,2 centimetra širša in 3,6 centimetra višja. Pri različicah s klasičnimi motorji bo prostornina prtljažnika 520, pri električnem pa 490 litrov.

Najprej dve električni, dve dizelski in ena bencinska različica

Nov avtomobil na ceste prihaja jeseni. V Slovenijo bosta pričakovano že takoj na voljo obe električni različici eDrive40 in xDrive M60, ob tem pa še v treh različicah s klasičnimi motorji. To bosta bencinski 153-kilovatni (208 "konjev") motor za različico 520i in dizelski 145-kilovatni (197 "konjev") za serijo 5 v različici 520d. Ta bo na voljo dodatno še s štirikolesnim pogonom. Močnejši motorji in priključne hibridne različice bodo na voljo pozneje.

Osnovna bencinsko gnana limuzina bo stala slabih 60 tisoč evrov naprej, razlika do dizelskega je dobrih pet tisoč evrov, do električnega pa 12 tisoč evrov.

BMW je lani v Evropi prodal več kot 53 tisoč vozil serije 5, s čimer so na trgu prehiteli dva osrednja nemška tekmeca, audija A6 in mercedesa razreda E.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW