Bili so že v Evropi: visoke ambicije, zdaj konec za pol leta #foto

HiPhi je (bila?) izjemno ambiciozna kitajska znamka dražjih premijskih in avantgardno oblikovanih električnih avtomobilov, ki je imela tudi resne ambicije v Evropi. Zdaj so svojo proizvodnjo ustavili vsaj za pol leta.

O premijski kitajski avtomobilski znamki HiPhi smo lani pisali predvsem v povezavi z zanimivo zasnovanimi avtomobili in ambicijami po preboju v Evropo. Kitajska znamka, ki je del proizvajalca Human Horizons, je na letališču v Münchnu lani precej pompozno odprla svoj razstavni prostor. V Evropi so tako od lanskega poletja prodajali modela X in Z, ki sta oba stala več kot sto tisoč evrov. Na Kitajskem je HiPhi izdeloval tudi cenejši model Y.

Avtomobile so zaznamovale tudi zanimive oblikovalske rešitve. Foto: HiPhi

Konec proizvodnje, prepoved v vstopa v tovarno

Toda HiPhi je zdaj nemudoma končal proizvodnjo in po poročanju kitajskih medijev naj bi proizvodnja stala vsaj pol leta. Zaokrožilo je interno sporočilo zaposlenim glede zaustavitve proizvodnje, tudi izplačilo januarske plače bodo prestavili v februar. Zaposlenim so prav tako prepovedali vstop v tovarno.

HiPhi je avtomobile izdeloval v tovarni v Jančengu, severno od Šanghaja. To sicer ni njihova lastna tovarna, saj za proizvodnjo uporabljajo del tamkajšnje tovarne družbe Kia. Zaposleni in njihove plače pa so kljub temu pristojnost HiPhija.

S prodorom v Evropo ne bo uspelo vsem kitajskim znamkam

Kot smo že poročali ob analizi lanskega avtomobilskega leta v Evropi, imajo kitajske znamke še zelo majhen delež. Kar 30 kitajskih znamk je prisotnih v Evropi, a le osem jih je lani prodalo več kot tisoč avtomobilov. Delež kitajskih proizvajalcev na evropskem trgu je lani zrasel z 1,7 na 2,6 odstotka.

Pravi prodor je za zdaj uspel le znamki MG Motors (20. mesto, 231 tisoč vozil)), v prvi štirideseterici so še Polestar (34. mesto, 35 tisoč vozil), LynkCo (39. mesto, 22 tisoč vozil), BYD (41. mesto, 15 tisoč vozil) in Ora (44. mesto, šest tisoč vozil).

HIPhi v Münchnu:

Foto: HiPhi

Foto: HiPhi

Foto: HiPhi

Foto: HiPhi