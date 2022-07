Bilanca iz Nemčije: že 46 let jih niso izdelali tako malo

Pred dobrimi desetimi leti so Nemci izdelali rekordnih 5,87 milijona novih avtomobilov, lani je to število padlo na komaj tri milijone.

Statistika proizvodnje novih avtomobilov v Nemčiji od 60. let kaže le zelo redke letne padce proizvodnje. Ti so bili povezani tako z gospodarskimi kot tudi energetskimi krizami, pri čemer je še najbolj izstopalo leto 1973.

Nemci so na primer leta 1957 presegli raven milijon izdelanih avtomobilov v enem letu. To je bilo pred 65 leti. Rast je bila skokovita, kažejo podatki nemškega urada VDA. Že pet let pozneje so v enem letu prvič izdelali dva milijona avtomobilov, že v istem desetletju pa presegli tudi mejo treh milijonov avtomobilov. V dvanajstih letih se je proizvodnja povečala za več kot 200 odstotkov.

Foto: Reuters

Energetska kriza je leta 1973 ustavila to hitro rast, a že leta 1979 so Nemci spet izdelali kar 3,9 milijona avtomobilov. Mejo štirih milijonov so prvič presegli leta 1985, mejo petih pa trinajst let pozneje. V devetdesetih je rast proizvodnje spet rasla in enako tudi v prvem desetletju tega tisočletja. Vrhunec je bil dosežen leta 2011, ko so nemške tovarne v enem letu na ceste poslale 5,87 milijona novih avtomobilov.

Ta raven je bila stabilna do leta 2017, nato pa se je letni padec gibal med 500 tisoč in milijon avtomobili. Predlani je proizvodnja upadla za 24 odstotkov, lani še za dodatnih 12 odstotkov. V zadnjem desetletju se je nemška proizvodnja avtomobilov torej že skoraj prepolovila. Lanski izkupiček se je ustavil pri 3.096.165 izdelanih avtomobilih, kar je bil najslabši izkupiček po letu 1976.

Daleč pred Nemci so Japonci in predvsem Kitajci

Nemčija sicer v Evropi ostaja z naskokom največja izdelovalka avtomobilov. Španci so lani izdelali 1,6 milijona avtomobilov, tako Francozi kot Britanci pa manj kot milijon. Tik pred Nemci so bili lani Korejci in Indijci, velik naskok pa imata Japonska (lani 6,6 milijona avtomobilov) in seveda Kitajska z lani kar 21 milijoni izdelanih avtomobilov. Za primerjavo, v vsej Evropi so lani izdelali 13 milijonov avtomobilov.