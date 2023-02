Bila je pomota: objavili oglas z osemkrat prenizko ceno

Porsche panamera na Kitajskem stane 998 tisoč juanov. Ko so predstavniki nemškega podjetja objavili spletni oglas za panamero, tej pa pripisali ceno komaj 124 tisoč juanov, je bil hiter odziv pričakovan. Panamera za ceno 18 tisoč dolarjev bi bila za Kitajce kajpak odlična kupčija in prve rezervacije za nakup so hitro sledile, je poročal Bloomberg.

Osebna opravičila vsem, ki so vplačali rezervacijo

Toda bila je napaka tistih, ki so oglas izdelali, ga potrdili in na koncu tudi objavili. Hitro so ga umaknili, vpletel se je tudi Porsche v Nemčiji - ti so kontaktirali prvo stranko, ki je naredila spletno rezervacijo. Podrobnosti dogovora niso znane, je pa Porsche z njim sklenil “razumen dogovor” za enega avtomobilov iz zaloge. Po zagotovilih predstavnikov Porscheja so osebno kontaktirali vse tiste, ki so se na zavajujoč oglas odzvali z dejanskim vplačilom rezervacije. Vsa ta vplačila bodo povrnili v roku 48 ur.

Kitajska je za Porsche najpomembnejši trg, saj predstavlja tretjino njihove celotne prodaje. Lani so Kitajci kupili 95 tisoč porschejev, kar je prineslo skoraj 12 milijard dolarjev prometa.