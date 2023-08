Bi v Sloveniji prodajali avtomobile? Ob teh podatkih se boste zamislili.

V Sloveniji prodajajo avtomobile 1.404 gospodarske družbe. Od tega jih je 855 družb z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), 568 pa je jih samostojnih podjetnikov (s. p.). Pisali smo že o milijonskih zaslužkih največjih avtomobilskih trgovcev v Sloveniji. Pet najuspešnejših je lani zaslužilo 60 milijonov evrov in to kljub dejstvu, da je prodaja novih avtomobilov upadla in da so raven prihodkov le delno kompenzirali z višjimi cenami. Število trgovcev z avtomobili, še posebej so zadnja leta postali priljubljeni uvozi avtomobilov iz tujine, medtem raste. Podatki poslovnega imenika Bizi.si pa kažejo, da se v panogi avtomobilske prodaje ne cedita le med in mleko.

- Med avtomobilskimi trgovci je 40 odstotkov samostojnih podjetnikov.



- Šest avtotrgovcev s 100 milijoni, 15 pa z vsaj milijonom evrov prometa.



- Deset milijonov prometa le za pet odstotkov trgovcev.



- Le 88 trgovcev z vsaj 100 tisoč evri dobička.



- Skupni zaslužek prvih desetih 82 milijonov evrov, naslednjih 500 pa 45 milijonov evrov.



- Povprečni dobiček prvih petih 12 milijonov evrov, naslednjih 130 trgovcev 461 tisoč evrov.



- Med samostojnimi podjetniki eden z milijonov evrov prometa, dva z vsaj sto tisoč evri dobička.

Razlike v poslovanju avtomobilskih trgovcev glede na njihovo uvrstitev v 2022:

uvrstitev * povprečni dobiček skupni dobiček 1−10 8,2 mil. evra 82,6 mil. evra 11−20 1,5 mil. evra 15,2 mil. evra 20−50 446 tisoč evrov 13,4 mil. evra 50−100 126 tisoč evrov 6,3 mil. evra 100−200 52 tisoč evrov 5,2 mil. evra 200−500 17 tisoč evrov 5,2 mil. evra 500−800 3,9 tisoč evra 1,1 mil. evra

Več kot deset milijonov evrov prometa le pet odstotkov trgovcev

Dva največja trgovca sta imela lani več kot 400 milijonov evrov prometa, šest jih je preseglo mejo sto milijonov evrov prometa. Vsaj 50 milijonov evrov prometa je doseglo 15 trgovcev, mejo deset milijonov evrov prometa pa 58 različnih trgovcev. Vir prihodka pri teh ni le prodaja novih in rabljenih avtomobilov, temveč so tudi servisne in različne poprodajne storitve.

Omenjeno mejo deset milijonov evrov prometa je kljub temu doseglo le pet odstotkov tistih družb, ki so za leto 2022 oddali poslovne rezultate.

Za en boljši premijski avtomobil jih je zaslužilo le 88

Če je znašal povprečni dobiček prvih petih 11,7 milijona, prvih dvajsetih pa 4,4 milijona evrov, ta nato hitro pada. Vsaj milijon evrov je lani namreč zaslužilo le 19 oziroma 1,6 odstotka avtotrgovcev. Mejo pol milijona evrov je doseglo 32, vsaj sto tisoč evrov dobička pa 88 avtomobilskih trgovcev. Tudi to je komaj slabih osem odstotkov vseh tistih, ki so oddali poslovne rezultate.

Zanimiv pogled, ki kaže na velike razlike v obsegu poslovanja trgovcev. Če je znašal skupni dobiček petih najuspešnejših 60 milijonov evrov, bi morali za enako vsoto dobičkov za njimi sešteti naslednjih 130 avtomobilskih trgovcev. Povprečni dobiček prvih petih je bil 12 milijonov evrov, naslednjih 130 trgovcev pa 461 tisoč evrov.

Kako kaže avtotrgovcem samostojnim podjetnikom? Med prvo stoterico le eden.

Med prvimi stotimi najuspešnejšimi trgovci po skupnem prometu je le en samostojni podjetnik iz bližine Škofje Loke, ki je lani ustvaril za 6,2 milijona evrov prometa.

Dvajset najuspešnejših avtomobilskih trgovcev s. p. v 2022 (po prometu):

regija promet dobiček ASMIR TAHIROVIĆ S. P. GORENJSKA 6.273.229 21.166 POSREDNIŠTVO - ANTON HABJAN S. P. SAVINJSKA 4.928.288 6.995 ALS, ZORAN PRAČA S. P. GORENJSKA 3.955.825 98.256 AVTO BLISK, ŽAN VIRANT S. P. SAVINJSKA 3.920.914 21.246 AVTO ZALA, ZINAID MAJETIĆ S. P. SAVINJSKA 3.901.139 76.476 MAJP, MARIJA VRHOVNIK S. P. OSREDNJESLOVENSKA 3.858.721 113.691 IMŠIROVIĆ ARMIN S. P. ZASAVSKA 3.764.054 20.718 A-MOBIL, FILIP GOBEC S. P. SAVINJSKA 3.502.143 40.849 MITJA BUKOVEC S. P. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 3.197.993 19.775 TOMAŽ GOLE S. P. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 3.006.323 35.719 ALEKSANDRA BEDENIK S. P. SAVINJSKA 2.995.343 52.337 FP.AVTO, FRANCI POTOČAR S. P. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 2.886.326 169.635 HD MOBIL, DAMIR HOROZOVIĆ S. P. OSREDNJESLOVENSKA 2.861.755 43.095 BOŠTJAN TRAMPUŽ S. P. GORENJSKA 2.831.587 22.560 MANUEL LEVAI S. P. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 2.531.503 33.665 CAR LINE ROBERT KLANČAR S. P. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 2.503.235 64.365 ZORAN GARIĆ, S. P. SAVINJSKA 2.464.604 46.257 TOP AVTOMOBILI PLUS, BERNARDA SEDLAŠEK S. P. PODRAVSKA 2.410.370 24.091 SUPER CARS, UROŠ JUG S. P. SAVINJSKA 2.393.453 35.608 5ER AVTOMOBILI, PETER ANTOLIČ S. P. SAVINJSKA 2.152.678 38.756

Skupno je imelo lani deset avtrgovcev samostojnih podjetnikov vsaj tri milijone evrov prometa. Mejo milijon evrov prometa je preseglo 68 samostojnih podjetnikov. Njihov skupni promet je znašal 138 milijonov evrov.

Če bi torej združili svoje poslovanje, bi 68 najuspešnejših samostojnih podjetnikov zasedlo peto mesto na lestvici vseh avtomobilskih trgovskih podjetij v državi, njihov promet pa bi še vedno predstavljal le slabo tretjino prometa vodilnih Porsche Slovenija ali Grand Automotive Adriatic.

Povprečni letni dobiček za s. p. le 9.500 evrov

Na drugi strani 150 samostojnih podjetnikov ni doseglo niti meje sto tisoč evrov prometa, kar predstavlja ceno enega boljšega ali dveh solidnih novih premijskih avtomobilov. Do meje pol milijona evrov prometa je prišlo 271 samostojnih podjetnikov, torej dve tretjini vseh z oddanimi poslovnimi rezultati.

Izkazani dobički so lahko tudi rezultat računovodskega pristopa in mnogih dejavnikov, ki vplivajo na poslovni rezultat. Vseeno pa sta imela lani le dva samostojna podjetnika med avtomobilskimi trgovci več kot sto tisoč evrov dobička. Povprečni dobiček med vsemi je znašal 9.500 evrov.

Avtomobilski trgovci z vsaj 100 tisoč evri dobička v 2022:

regija promet dobiček PORSCHE SLOVENIJA, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 475.955.800 23.308.361 TOYOTA ADRIA ,D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 211.231.071 14.353.439 AVTO AKTIV INTERMERCATUS, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 17.913.134 7.577.887 GA ADRIATIC, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 411.818.685 7.376.466 PORSCHE INTER AUTO, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 262.639.940 7.351.817 P AUTOMOBIL IMPORT, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 107.601.952 6.357.639 KMAG, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 86.439.011 5.806.102 C AUTOMOBIL IMPORT, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 90.862.740 4.367.951 STAR IMPORT, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 86.487.320 3.251.467 HYUNDAI AVTO TRADE, D. O. O., LJUBLJANA OSREDNJESLOVENSKA 65.474.173 2.931.046 SUMMIT MOTORS LJUBLJANA, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 90.924.294 2.918.451 SAWAL, D. O. O. PRIMORSKO-NOTRANJSKA 4.962.450 1.869.220 SELMAR, D. O. O. SAVINJSKA 44.088.811 1.781.512 AVTOTEHNA VIS, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 53.610.964 1.629.582 AUTOCOMMERCE, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 71.066.181 1.432.368 AVTO TRIGLAV, D. O. O., LJUBLJANA OSREDNJESLOVENSKA 100.608.215 1.408.975 AVTO ŠKAFAR, D. O. O. POMURSKA 19.751.772 1.274.560 ACE AVTO, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 21.697.492 1.059.918 AVTOPLUS, D. O. O. KOPER OBALNO-KRAŠKA 37.879.255 990.976 PAN-JAN, D. O. O. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 23.948.697 918.988 A2S, D. O. O. SAVINJSKA 49.412.659 901.756 AVTOHIŠA VRTAČ, D. O. O., KRANJ GORENJSKA 50.225.024 880.254 AVTOMARKET REBERNIK, D. O. O. KOROŠKA 20.646.566 790.354 C.J.I., D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 1.795.529 782.489 AC FRI-MOBIL, D. O. O. SAVINJSKA 19.077.546 768.095 BMW SLOVENIA, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 84.169.306 681.851 KORINITA AC, D. O. O. SAVINJSKA 11.531.455 561.590 TPV AVTO, D. O. O. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 36.835.842 550.865 KPM MOTOR, D. O. O. SAVINJSKA 35.912.628 543.220 ADRIA PLUS, D. O. O., NOVO MESTO JUGOVZHODNA SLOVENIJA 9.595.763 536.308 AH FURMAN, D. O. O. PODRAVSKA 8.442.390 465.900 KREATIVNI NAJEMI, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 12.565.338 441.311 PREŠA, D. O. O., CERKLJE GORENJSKA 5.127.931 379.637 A&F, D. O. O. SAVINJSKA 1.169.043 375.964 AVTOTEHNIKA CELJE, D. O. O. SAVINJSKA 26.775.589 370.492 SBA, D. O. O. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 6.490.682 364.952 AC MARIBORSKA, D. O. O. SAVINJSKA 7.751.406 342.579 TESLA ENERGY, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 23.012.815 323.357 MIVEKS, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 21.736.286 320.668 AVTOHIŠA VIČ, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 15.713.050 318.995 AC - MOBIL, D. O. O., LJUBLJANA OSREDNJESLOVENSKA 13.602.087 308.681 ASI, D. O. O., IDRIJA OSREDNJESLOVENSKA 13.908.518 308.376 AUTODELTA ,D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 31.070.138 295.790 CENTER JEREB, D. O. O. OBALNO-KRAŠKA 11.827.744 293.650 PSC PRAPROTNIK, D. O. O. SAVINJSKA 9.493.173 285.614 AVTOHIŠA MALGAJ, D. O. O. ZASAVSKA 43.326.503 270.093 AVTOHIŠA KRANJ, D. O. O. GORENJSKA 9.322.554 258.844 PR MOTO, D. O. O. KOROŠKA 7.140.565 234.522 BERUS, D. O. O. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 14.576.514 233.039 FLEETMAN, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 495.307 220.441 AUTOBINCK LJUBLJANA, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 10.036.348 211.511 AUTOHIŠA SLAK, D. O. O. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 2.140.852 203.353 AVTO RAJH, D. O. O. POMURSKA 15.852.323 196.467 AVTOHIŠA MEŠKO, D. O. O. POMURSKA 7.641.174 195.483 BRCE TRANS, D. O. O. GORENJSKA 475.510 173.257 FP.AVTO, FRANCI POTOČAR, S. P. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 2.886.326 169.635 AVTOCENTER PANDA, D. O. O. SAVINJSKA 4.900.578 158.133 SUMMIT AVTO, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 36.320.606 157.070 MAKOMA, D. O. O. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 18.078.738 151.839 IGECI, D. O. O. POMURSKA 542.922 147.717 MALGAJ, D. O. O. ZASAVSKA 12.780.389 146.148 GROFIN, D. O. O. SAVINJSKA 9.158.989 143.737 AVTO MOČNIK, D. O. O., KRANJ GORENJSKA 4.745.819 143.131 NOX, D. O. O. POMURSKA 1.704.040 140.491 AVTO SCHEL, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 8.425.598 140.097 OLD STARS, D. O. O. SAVINJSKA 417.139 138.114 AVTO PARTNER, D. O. O. GORENJSKA 6.295.664 137.706 B & G AVTOMOBILI, D. O. O. SAVINJSKA 5.593.729 134.610 SCHENK, D. O. O. GORENJSKA 3.396.282 131.444 KAASS - AVTO, D. O. O. PODRAVSKA 7.083.952 128.842 AVTO ŠVARC, D. O. O. PODRAVSKA 2.417.659 127.757 CENTER VOZIL, D. O. O. SAVINJSKA 12.290.756 127.646 AVTOHIŠA KRŽIŠNIK, D. O. O. ZASAVSKA 2.851.874 127.466 AVTOLINE, D. O. O. POSAVSKA 7.244.976 123.967 FPL AVTOCENTER PUŠNIK, D. O. O. PODRAVSKA 5.938.473 121.469 ALL4RENT, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 3.179.884 117.883 AVTO CLICK, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 1.439.962 116.087 EVROAVTO PTUJ, D. O. O. PODRAVSKA 4.788.425 114.228 MAJP, MARIJA VRHOVNIK, S. P. OSREDNJESLOVENSKA 3.858.721 113.691 GLOBAL LEASING, D. O. O. SAVINJSKA 882.386 113.545 AVTOHIŠA ŠKORJANEC, D. O. O. SAVINJSKA 6.371.459 113.515 AVTO ZLATEČAN, D. O. O. SAVINJSKA 5.310.195 111.953 AUTOSTAR, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 1.109.377 110.505 AC GLAVAN, D. O. O. SAVINJSKA 2.396.304 108.223 AVTO JARC, D. O. O. PODRAVSKA 16.127.859 105.114 DO AVTA, D. O. O. OSREDNJESLOVENSKA 4.302.251 103.909 AVTOHIŠA KAVČIČ, D. O .O. GORENJSKA 6.807.906 102.748 AVTO MIKLAVŽ, D. O. O. PODRAVSKA 3.449.282 100.973

