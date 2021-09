Avtomobilske znamke lani in letos: vrstni red je zelo drugačen

Toyoti je v prvih osmih mesecih leta uspel skok s skupno sedmega na tretje mesto. So ena štirih znamk, ki so letos svojo prodajo povečale za več kot 25 odstotkov.

Razmerja med avtomobilskimi znamkami so trenutno bolj odraz tega, kako se različni proizvajalci soočajo s težavami pri dobavah polprevodnikov. Manj težav z dobavitelji pomeni tudi krajše dobavne roke, ki so letos v povprečju močno narasli. Vrstni red avtomobilskih znamk lani in letos je dobil precej vidnih sprememb.

Vrstni red znamk v prvih osmih mesecih lani in letos. Še vedno vodi Volkswagen, s sedmega na tretje mesto je skočila Toyota. Na prodajne rezultate avtomobilskih znamk sicer lahko vplivajo novi produkti oziroma avtomobili, a vseeno se je letos industrija znašla predvsem v primežu težav pri dobavah določenih sestavnih delov. V avtomobilski industriji so “zasloveli” do še nedavno nepoznani polprevodniki in teh težav očitno še ne bo tako hitro konec. Proizvajalci so se na razmere odzvali različno uspešno.

Kot kaže spodnji pregled velikoserijskih avtomobilskih znamk, ki so do konca avgusta prodale vsaj sto tisoč novih avtomobilov, so letos svojo prodajo v primerjavi s prvimi osmimi meseci lanskega leta, najbolj povečale neevropske znamke, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Na vrhu so Kia, Hyundai, Toyota in Mazda, vse z več kot 25-odstotno rastjo prodaje. Tudi petouvrščeni Seat (vključno z znamko Cupra) je prodajo povečal za skoraj 25 odstotkov. Teh pet znamk imajo edine več kot 20-odstotno rast, sicer pa je 14 znamk prodajo povečalo za vsaj 10 odstotkov.

Renault letos zdrsnil za skoraj 11 odstotkov

Med veliki znamkami letos najbolj opazen padec prodaje oziroma proizvodnje Renaulta in sicer za več kot 10 odstotkov. Negativni letos tudi pri Nissanu, pri manjših znamkah tudi pri Hondi in Mitsubishiju. Do konca leta se bodo izkupički še lahko spremenili, toda prekinjene dobavne verige bodo na proizvodnjo, prodajo in tudi čakalne vrste vplivale vsaj še nekaj mesecev.

Vključene so vse evropske države, tudi tiste izven Evropske unije. (vir: ACEA)