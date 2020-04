Avtomobile spet izdelujejo: te tovarne bodo to storile prve

Čeprav je prodaja avtomobilov v Evropi večinoma onemogočena, bodo nekateri proizvajalci v teh dneh spet zagnali svoje tovarne. Med temi so tudi Volkswagen, Hyundai, Renault in Toyota. Revoz bi lahko začel avtomobile spet izdelovati prihodnji teden.

Vse večje avtomobilske tovarne v Evropi in ZDA so prejšnji mesec zaprli, kar je s prav tako zaprtimi prodajnimi saloni ustavilo avtomobilski posel. Tovarne so zaprli zaradi zaščite zaposlenih pred širjenjem okužbe z novim koronavirusom, prav tako pa tudi zaradi motene dobave sestavnih delov za vozila. Več proizvajalcev je zdaj pripravljenih, da tovarne vsaj v omejenem obsegu spet zaženejo.

Češka: nekatere tovarne spet v pogonu, druge bodo čakale do maja

Hyundai bo na Češkem tako spet začel izdelovati avtomobile, to pa bodo počeli v dvoizmenskem urniku. Volkswagen bo imel tovarno v tej državi zaprto še do 27. aprila, Peugeot pa do 4. maja.

Toyota bo tovarno v Franciji odprla 22. aprila, dan pozneje pa še tovarno na Poljskem. Na Češkem bodo tovarno odprli 4. maja, enako velja tudi za tovarne v Turčiji in Veliki Britaniji.

Audi je včeraj zagnal delno proizvodnjo v svoji tovarni motorjev v madžarskem Györu, glavna tovarna avtomobilov pa ostaja zaprta.

Za zdaj še ni znano, kdaj bodo delo nadaljevali v novomeškem Revozu. Tam so proizvodnjo ustavili 17. marca. Foto: Gregor Pavšič

Revoz prihodnji teden, Cimos konec meseca?



Revozov sindikalist Slavko Pungeršič je za STA že prejšnji teden povedal, da si želijo proizvodnjo spet zagnati 20. aprila. Tudi ta datum pa je bil zanj takrat še vprašljiv. Vse je odvisno od ponovne vzpostavitve javnega prevoza, od dobave sestavnih delov ter dogajanja v Franciji in Španiji.



V Cimosu, kjer so v začetku meseca zaprli svoje proizvodne obrate, bodo proti koncu aprila oz. v začetku maja postopno ponovno zagnali proizvodnjo, je včeraj pojasnil sindikalist Sašo Ristič. Predvidoma 27. aprila bodo zagnali proizvodnjo v Senožečah, 4. maja pa še v Mariboru in Vuzenici.



Proizvodnja v Senožečah se osredotoča na centralna ohišja in sestavne dele za menjalnike. V mariborskem obratu proizvajajo pretežno centralna ohišja, ohišja za kompresorje, vztrajnike in zavorne diske, v tovarni v Vuzenici pa poleg omenjenih še zavorne bobne.



Popolno zaprtje evropskega avtomobilskega trga bo Cimosu, kot so pred kratkim poročale Primorske novice, povzročilo velik primanjkljaj obratnega kapitala in nepredvidljive prihodnje izgube. Še zlasti april naj bi bil za koprsko družbo zelo težak mesec, saj bi bila lahko prodaja kar za nekaj milijonov evrov manjša od načrtovane.

Fiat in Ferrari bosta v Italiji čakala do maja

Renault je že začel proizvodnjo na Portugalskem, prihodnji teden bi lahko spet odprl tudi tovarno v Romuniji.

Včeraj so začeli delati tudi pri družbi Magna Steyr v avstrijskem Gradcu, kar velja za izdelavo novih mercedes-benzov razreda G.

Volvo bo svojo glavno tovarno v Torslandi na Švedskem, ki so jo zaprli kot eno zadnjih avtomobilskih tovarn v Evropi, spet odprl v ponedeljek.

Fiat bo v Italiji proizvodnjo spet zagnal šele maja, enako velja tudi za Ferrari.