Avtomobil z dvižnimi vrati: kmalu ga bodo prodajali tudi v Sloveniji #foto

MG Motors je ob skorajšnji stoletnici avtomobilske znamke, ki je danes po kitajskim lastništvom sicer daleč od svojih nekdanjih britanskih korenin, presenetil s konceptom električnega roadsterja. Z njim se želijo vrniti k preteklosti in ponuditi neposreden športni avtomobil, ki bo imel poln električni pogon in prostor za dve osebi. O tehničnih podatkih za zdaj podrobnosti še ni, razkrili pa so zanimivo podrobnost, da bo imel cyberster dvižna vrata.

S tem avtomobilom bodo izpostavili stoletnico družbe, ki jo bo MG Motors praznoval prihodnje leto. Sredi poletja bo cyberster na ceste pripeljal tudi v serijski obliki, takrat ga prav tako pričakujemo tudi že na cestah v Sloveniji.

Koncept MG cyberster v Londonu:

Foto: MG Motors

