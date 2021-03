Avtomobil na treningu nogometašev? Tak trik so naredili. #video

Hyundai je prejšnji teden razkril nov električni avtomobil ioniq 5, ki sodeč po tehničnih specifikacijah obljublja enega najbolj konkurenčnih električnih vozil na trgu in bržkone tudi najresnejšega tekmeca Tesli do zdaj. Poleg prostornosti (kar tri metre medosne razdalje), 800-voltnega sistema, dosega in praktičnosti bo imel korejski avtomobil še eno zanimivo lastnost. S pomočjo svoje baterije bo lahko enostavno polnil druge električne naprave, in sicer prek tehnologije V2L "vehicle-to-load".

Avtomobil postane učinkovit vir napajanja

Zaradi 800-voltnega sistema lahko ioniq 5 zagotavlja 110- ali 220-voltno vtičnico za zunanje električne naprave, med njimi električna kolesa, skiroje in tudi opremo v kampu.

Novi ioniq 5 je nudil vir napajanja za stroj podajanja žog na treningu angleškega nogometnega kluba Chelsea. Cesar Azpilicueta, vratar Edouard Mendy, branilec Ben Chilwell in napadalec Olivier Giroud so se tako dobesedno igrali s pomočjo avtomobila.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai