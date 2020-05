Avtohiša, ki je vedno v prednosti

Postopoma, korak za korakom se vračamo v ustaljene tirnice vsakdana. Tudi avtomobilisti po Sloveniji odpirajo svoja vrata. Obiskali smo podjetje Avto Koletnik d.o.o ., pooblaščenega prodajalca in serviserja vozil znamk Renault , Dacia , Nissan in Subaru, ki na slovenskem avtomobilskem prostoru predstavlja lepo zgodbo o uspehu.

Vse storitve opravljajo v svojih lastnih prostorih v Mariboru in v Radljah ob Dravi. Nudijo vse mehanske storitve, storitve karoserije, vulkanizacijo, prodajo nadomestnih delov, dodatne opreme in pranje vozil z avtomatsko avtopralnico.

V sklopu popolnih storitev zagotavljajo tudi prodajo rabljenih vozil, zamenjavo staro za novo, financiranje nakupa ter seveda svetovanje. Zaloge nadomestnih delov in bogata izbira dodatne opreme za znamke vozil Renault, Dacia, Nissan in Subaru zadovoljijo vsakega ljubitelja jeklenih konjičkov.

Skoraj pol stoletja dolga tradicija

Da gre za ugledno podjetje, priča podatek o skoraj pol stoletja dolgi tradiciji delovanja.

"Zgodba se je začela pisati že davnega leta 1974. Tistega leta je podjetje ustanovil moj oče. Kot samostojni mehanik je začel najprej z enim mehanikom, nato z drugim, tretjim. Nato smo skozi vsa leta število povečevali. Po dokončanem šolanju sem, jasno, želel to tradicijo nadaljevati. Oče mi je podjetje predal. Z leti smo se vedno bolj razvijali, pridobivali druge blagovne znamke za prodajo vozil – Renault, Nissan, Dacia –, nazadnje pa se je družini pridružil še Subaru," uvodoma pove direktor podjetja Gorazd Koletnik.

"Postopoma smo razvijali lokacije, prostore in število zaposlenih, pridobivali vedno več strank in nato naredili največji korak – leta 2001 smo v središču mesta Maribor zgradili nov sodoben prodajno-servisni center, ki se razteza na sedem tisoč kvadratnih metrih površine. Tam prodajamo prej omenjene blagovne znamke avtomobilov, tudi rabljena vozila. Opravljamo pa tudi komplet opravila ter storitve servisov, vzdrževanj, pranj, kleparskih, ličarskih opravil vseh navedenih vozil in tudi drugih znamk," doda Gorazd Koletnik.

Sedež podjetja Avto Koletnik d.o.o. je v Mariboru, na ulici Kraljeviča Marka 15 b. Tam se nahajajo prodajno-razstavni saloni za vozila znamke Renault, Dacia, Nissan in Subaru, center rabljenih vozil, prodajalna nadomestnih delov in dodatne opreme, servisna delavnica, delavnica za popravilo brez naročanja – Renault Minuta –, sprejem karoserijske delavnice, vulkanizacija in avtomatska avtopralnica.

Ponudbo zaokroži poslovna enota na Koroškem

"Leta 2005 smo kupili še poslovno enoto v Radljah ob Dravi, kjer imamo celovit prodajno-servisni center, prav tako za vsa navedena vozila ter tudi rabljena vozila. Na Koroškem opravljamo vse servisne storitve, kleparska in ličarska dela ter kompleten servis s pralnico vozil," pove Gorazd Koletnik.

Poslovna enota v Radljah ob Dravi, ki deluje v okviru Avto Koletnik d.o.o. Maribor ima izreden pomen za koroško regijo. Na lokaciji same enote, na Pohorski cesti 17b, se odvijajo sledeče dejavnosti: prodaja novih vozil znamke Renault, Dacia, Nissan in Subaru, prodaja nadomestnih delov, servisiranje in popravila vozil vseh znamk, vulkanizacija, ročna avtopralnica, prodaja rabljenih vozil vseh znamk ter karoserijska in ličarska popravila vozil vseh znamk.

Razvoj, modernizacija in vlaganje v zaposlene

V podjetju je zaposlenih več kot 40 ljudi, ki so ustrezno strokovno usposobljeni za svoje področje dela. Vendar poleg vlaganj v nadaljnji razvoj podjetja, v modernizacijo opreme in napredek v tehnologiji, podjetje nadaljuje tudi s programi usposabljanja in izobraževanja vseh zaposlenih tako v prodaji in poprodaji kot tudi na finančnem področju.

"Gotovo ne gre spregledati, da veliko vlagamo v izobraževanje zaposlenih. Delavci imajo opravljena vsa izobraževanja, vse specialistične študije, tako na področju prodaje kot tudi poprodaje v servisnem delu – od kleparja in ličarja, do mehanika in elektronika. Veliko torej vlagamo v kader in tudi kader je zadovoljen s podjetjem Avto Koletnik," pojasnjuje direktor podjetja.

Za dobro usposabljanje in izobraževanje zaposlenih so bili pri podjetju Avto Koletnik d.o.o. s strani Renault Nissan Slovenija d.o.o. nagrajeni kot podjetje, ki je v svoje zaposlene vložilo največ finančnih sredstev in poslalo na izobraževanje največ slušateljev v Sloveniji. Prav tako veliko sredstev vlagajo v ohranjanje ekologije ter ekološkega načrta podjetja ter v delovne pogoje za zdravo in varno delo zaposlenih v podjetju.

Prisotni v lokalnem okolju

"Poleg tega pa naj omenim, da glede na to, da živimo v Mariboru in pokrivamo mariborsko okolje, komplet z Dravsko dolino in koroško regijo, vlagamo veliko tudi v različne kulturne prireditve in športne dejavnosti. Tako smo tudi eden izmed sponzorjev nogometnega kluba Maribor. Bili smo tudi sponzor rokometnega kluba Maribor, še vedno smo sponzor lokalnega futsal kluba, prav tako smo že več kot deset let eden izmed generalnih sponzorjev prireditve Bob leta. Skratka, smo prisotni v tem lokalnem okolju, kjer živimo in tudi delamo," omeni direktor podjetja, kjer opravljajo tudi cenitve za zavarovalnice Sava, Generali, Triglav in Grawe.

Vljudno vabljeni!

"Upam, da bomo tako uspešni še vrsto let. Naša razvojna usmerjenost temelji na neprestanem izboljševanju kakovosti storitev na vseh področjih poslovanja. Naša želja in cilj pa je še naprej imeti zadovoljnega kupca. Ob tej priložnosti bi povabil vse stranke, ljudi, da se pridružijo naši skupini, družini. Naj nas obiščejo, naj preverijo naše sposobnosti, da vidijo, kaj vse delamo, kaj imamo, kaj znamo. Prepričan sem, da bomo čisto vse zadovoljili in da bodo iz našega prodajno-servisnega centra odšli zadovoljni," sklene Gorazd Koletnik.