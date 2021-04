Avto iz Litve obljublja: Tako poceni se ne boste vozili

Litovci so se povezali z družbo Nikrob in se lotili proizvodnje lastnega električnega avtomobila. Sestavne dele zanj so našli na Kitajskem in jih uvozili v Evropo. Doma avtomobile sestavljajo v celoto. Avtomobil z imenom freze nikrob je sicer "preoblečena" različica priljubljenega kitajskega mestnega avtomobila wuling hongguang mini EV. Tega v skupnem podjetju izdelujejo General Motor, SAIC in Wuling.

Doseg po trditvah proizvajalca znaša do 200 kilometrov. Elektromotor z močjo 13 kilovatov so postavili zadaj. Foto: Dartz

Avtomobil ima lahko baterijo zmogljivosti 9,2 ali 13,8 kilovatne ure. Baterija je pričakovano zelo majhna in na ravni današnjih priključnih hibridov, a tudi vozilo je majhno in lahko.

Doseg po trditvah proizvajalca znaša do 200 kilometrov. Elektromotor z močjo 13 kilovatov so postavili zadaj. Pospeši lahko do hitrosti 100 kilometrov na uro, ni pa znano, koliko časa potrebuje za doseganje te hitrosti. Za potrebe evropskega trga so avtomobil nekoliko dodelali.

Za 2.500 evrov cenejši od dacie spring

Cena za avtomobil znaša tik pod mejo 10 tisoč evrov (9.999 evrov), tako da je za okrog 2.500 evrov cenejši od nove električne dacie spring. Različica z opremo "luxury" prinaša večjo baterijo in boljše materiale, stane pa slabih 15 tisočakov.

V Litvi so ta avtomobil začeli prodajati že marca. Ključni kupci so lastniki sistemov za souporabo avtomobilov in različne dostavne službe.

Na Kitajskem ta avtomobil prodajajo šele slabo leto, a je že postal eden od najbolje prodajanih električnih avtomobilov. Tam v lokalni valuti stane le 3.200 ameriških dolarjev.

Litovski avtomobil bo namenjen predvsem mestni uporabi. Foto: Dartz