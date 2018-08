Avti prek pečine: Tako se zabavajo Američani #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtomobili, ki kot v napetih akcijskih filmskih uspešnicah letijo prek pečine? Na Aljaski je to vsako leto del državnega praznika.

Američani se znajo domisliti prav posebnih načinov za zabavo in dogajanje pri kraju Glacier View na Aljaski prav gotovo sodi med bolj bizarne, a obenem tudi atraktivne in sodeč po odmevih med prisotnimi tudi zabavne.

Zadnja pot za avtomobile vodi prek globoke pečine

V sklopu praznovanj ob Dnevu neodvisnosti tam 4. julija namreč organizirano prek pečine v prepad zapeljejo več deset starih in že odsluženih avtomobilov. Ti so torej namenjeni odpisu in razrezu, skok čez pečino pa je tako zanje še zadnja pot.

Organizatorji avtomobilom odstranijo stekla, prav tako okolju nevarne snovi in po koncu razbijanja ostanke tudi pospravijo. Vse skupaj poteka tudi na zasebnem zemljišču.