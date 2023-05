Avstrijska pošta je naročila 703 kombijev iz Kitajske

Foto: Maxus Avstrija Marca smo poročali, da so poštarji v Avstriji dobili že tri tisoč električnih vozil, flota pa se bo elektrificirala še naprej. Tako so zdaj pri kitajskem Maxusu naročili še dodatnih 703 dostavnikov. To bosta modela maxus eDeliver 3 in eDeliver 9.

Prvega poganja 90-kilovatni elektromotor, tovorni prostor meri 6,3 kubika, doseg po WLTP pa znaša do 230 kilometrov. Pri eDeliver9 ima lahko baterija že kapaciteto 50, 72 ali 89 kilovatnih ur, kar uradni doseg poveča na 300 kilometrov. Večji dostavnik skupaj z ugodnostmi stane od 39 tisoč evrov, manjši pa od slabih 25 tisočakov naprej.

Pošta v Avstriji želi najpozneje do leta 2030 razogljičiti svojo floto dostavnih vozil. Trenutno po njihovih navedbah večina potrebne elektrike za vozila prihaja iz fotovoltaike.