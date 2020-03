Audijeva novost leta že v tovarni #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ingolstadt ostaja dom audija A3 že vse od leta 1996, ko so tam izdelali njegovo prvo generacijo. Tako ostaja tudi pri novem A3, ki so ga Nemci razkrili v sklopu odpovedanega avtomobilskega salona v Ženevi. V Ingolstadtu so medtem že izdelali prve serijske primerke.

Prvi serijski audi A3 sportback nove generacije iz Ingolstadta. Foto: Audi Od predhodnika tri centimetre širši

A3 je najpomembnejša Audijeva novost letošnjega leta, ki ga lahko prvi kupci pričakujejo v spomladanskih mesecih. Sprva ga bosta poganjala bencinski 1,5-litrski in dizelski dvolitrski motor, pozneje pa bodo ponudbo motorjev še dodatno razširili. V primerjavi s predhodnikom je dobil malenkostno ostrejše linije, dimenzijsko pa se skoraj ni spremenil.

Volkswagnov koncern je medtem postal 100-odstotni lastnik Audija, saj je odkupil še preostalih 0,36 odstotka delnic. Vodstvo koncerna je Audi postavilo na čelo tehnološkega razvoja celotne Volkswagnove skupine.