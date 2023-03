Audijev najmanjši: kmalu slovo takega, kot ga poznamo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Audi bo po letu 2026 predstavljal le še nove modele z izključno električnimi motorji. Tako bodo leta 2026 razkrili model, ki bo manjši ob obstoječega Q4 e-tron. Medtem ko so tega izdelali še na Volkswagnovi platformi MEB, bo novi že prihajal z veliko naprednejše platforme SSP – ta bo omogočala tudi 800-voltni sistem, ki zagotavlja polnilne moči do 270 kilovatov, kar doda sto kilometrov dosega v desetih minutah.

Novi električni model bo nasledil A3, s katerim bo primerljiv tudi dimenzijsko. Izdelali ga bodo tako v kombilimuzinski kot limuzinski izvedbi. Ime avtomobila za zdaj še ni uradno potrjeno. Na voljo bodo tudi visokozmogljive različice, ki bodo spominjale na današnje audije S3 in RS3.

Audi model A3 izdeluje od leta 1996, trenutno je ta v četrti generaciji. Za Audi je pomenil vrnitev k proizvodnji manjših avtomobilov, kakršnih niso imeli vse od audija 50 iz konca sedemdesetih let.

Dve pomembni novosti že prihodnje leto

Audi se tako na trg šele podaja z namenskimi platformami in v razrede, kjer lahko dosegajo resne prodajne številke. Že prihodnje leto bodo tako razkrili modela Q6 e-tron in A4 e-tron. Ta bo Audijev odgovor na teslo model 3 (prav tako na BMW i4), Q6 e-tron, ki bo primerljiv z današnjim Q5, pa bo kot prvi model iz Ingolstadta na platformi PPE. To Audi razvija skupaj s Porschejem.