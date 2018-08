Audija A6 in A7: Motor s tehniko Hidrie

Audijev nov mehkohibridni dizelski motor, ki ga bodo vgradili tudi v modela A6 in A7, je bil delno razvit tudi v Sloveniji. Vanj so vgradili sistem za hladen zagon dizelskega motorja iz Hidrie.

Novi Audijev dizelski agregat - prvi s štirimi valji, ki ga ta prestižni proizvajalec vgrajuje v svoje petvratne kupeje - ima vgrajen Hidriin sistem za hladen zagon dizelskega motorja s senzorjem tlaka.

Audi je le eden izmed naročnikov sistemov iz Hidrie

Poleg tega je dodatno podprt še z naprednim 48V hibridnim sistemom s tako imenovano starter-generator tehnologijo. Njeni ključni deli - stator, rotor in ohišje elektromotorja - so razviti in izdelani v Hidrii. Sistem vozilom omogoča dodatno moč pri pospeševanju, pri zaviranju ali vožnji navzdol pa proizvaja električno energijo in polni baterije, potrebne za zagon motorja z notranjim izgorevanjem in pogonsko električno asistenco. Audi pa ga poleg dizelskih vgrajuje tudi v svoje bencinske motorje.