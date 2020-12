Audi že izdeluje avtomobil, ki ga še ne morete naročiti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavljeni koncept Audija e-tron GT, na serijskega še čakamo. Foto: Audi Audi trenutno model e-tron quattro izdeluje v Belgiji, naslednjega e-trona GT pa bo izdeloval v Nemčiji. Tovarna Böllinger Höfe je bila sicer že zaslužna za proizvodnjo Audijevih priključnih hibridov, zdaj pa so začeli izdelovati še povsem električno vozilo.

Kljub začetku proizvodnje, tega avtomobila ne bo mogoče naročiti do pomladi prihodnjega leta, avtomobila v serijski izvedbi tudi še niso razkrili in zanj niso znani vsi podatki. Audi e-tron GT si bo osnovo delil s porschejem taycanom, zato lahko pričakujemo številne podobnosti iz vidika elektropogona, dosega in moči polnjenja.

Foto: Audi

