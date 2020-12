Tesla proti Audiju: tako živi Slovenec z avtom za 100 tisočakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kratka primerjava: Audi e-tron quattro in tesla model X

Opravili smo vzporedni preizkus dveh premijskih električnih športnih terencev, že nekoliko ostarelega Teslinega modela X in audija e-trona quattro. Kaj torej dobi kupec električnega avtomobila za dobrih sto tisočakov in zakaj sta si avtomobila tako močno različna?

Električni pogon je pri velikih in težkih športnih terencih pogosto bolj vprašljiv kot pri majhnih in še posebej mestnih avtomobilih, ki na določeno enoto električne energije nudijo tudi pravšnjo mero dosega. Pri velikih premijskih avtomobilih se logika elektromobilnosti lahko postavi na glavo. Ti avtomobili imajo resda velike baterije, konkretno na primer dvakrat večje kot v avtomobilu, kot je renault zoe, a zato tudi približno dvakrat višjo porabo električne energije. V praksi to tudi pri električnih avtomobilih za dobrih sto tisočakov prinaša realne dosege komaj okrog 300 kilometrov.

Vzporedno smo testirali dva avtomobila, kjer sicer neposredna primerjava ni povsem objektiva. Audi e-tron quattro 55 in Tesla model X 90D sicer spadata v približno isti avtomobilski "nišni" razred, a Teslino vozilo je vendarle precej bolj ostarelo kot relativno nov Audijev avtomobil. Ta različica danes niti ni več na voljo, temveč ima zdajšnji model X še večjo baterijo (100 kWh).

Električnega audija je mogoče v Ljubljani trenutno polniti z močjo največ 50 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

Tudi če izvzamemo razlike v centimetrih, oba predstavljata skrajni strani električne ponudbe v premijskem razredu. Pri e-tronu komaj opazimo, da ima električni pogon. Izhaja iz audija Q8 in svoj elektropogon zelo dobro skriva. Tako navzven kot tudi v avtomobilu, kjer je to klasični audi.

Tesla je že navzven veliko bolj drugačna, posebna. Težko bi našli mimoidočega, ki ne bi vedel, da jo poganja elektromotor. Pozornost dodatno vzbuja še z dvižnimi zadnjimi stranskimi vrati. Audijeva posebnost – bržkone predvsem zaradi preizkusa odziva strank za uporabo v prihodnjih modelih – so digitalna stranska ogledala. Zahtevajo kar nekaj privajanja, vseeno vsaj v tej rešitvi velike dodane vrednosti pred klasičnimi ne ponujajo.

Tesla model X Audi e-tron 55 quattro palec gor električna zasnova, prostornost, infozabavni vmesnik, polnilna infrastruktura, sprednji prtljažnik kakovostna izdelava, manj nihanja moči polnjenja, avdio sistem palec dol za marsikoga moteča dvižna vrata, slabša kakovost izdelave in materialov, še ni servisa v Ljubljani visoka poraba in relativno skromen doseg, manj prostora v avtomobilu, majhen prtljažnik spredaj, za zdaj še slabša polnilna infrastruktura

Tesla navzven bolj izstopa, še posebej s stranskimi dvižnimi vrati. Foto: Gregor Pavšič

Da to ni Q8, bodo mimoidoči spoznali predvsem po drugačnih platiščih in neslišnem motorju. Foto: Gregor Pavšič

Audi ni veliko tvegal, notranjost električnega e-trona je enaka kot v podobnih bencinskih ali dizelskih avtomobilih iz Ingolstadta. Foto: Gregor Pavšič

Na poti iz Ljubljane do Pirana sta oba avtomobila pokazala jasno sliko. Tesla je v povprečju na 100 kilometrov porabila 2,5 kilovatne ure (kWh) manj energije kot Audi. Napolnjenost baterije je z začetnih 94 padla na 56 odstotkov. Preostali doseg je znašal 234 kilometrov. Pri Audiju je napolnjenost na isti razdalji med Ljubljano in Koprom padla s 97 na 62 odstotkov. Obljubljeni preostali doseg je bil pod 200 kilometri.

Toda skupna poraba je bila visoka. Poraba Tesle je znašala 25,9 kWh, Audija pa 28,1 kWh. Pri obeh avtomobilih je dolgoročna poraba predhodnih uporabnikov (lastnikov) prikazovala porabo okrog 30 kWh na 100 prevoženih kilometrov.

Iz Ljubljane v Piran in nazaj brez vmesnega polnjenja?

Če bi želeli nazaj do Ljubljane brez vmesnega polnjenja, bi morali pošteno paziti na hitrost. Cesta se nazaj vzpenja. Saj bi nam uspelo, če bi se zjutraj na pot iz Ljubljane odpravili z zares povsem polno baterijo in če bi vsaj malo pazili na hitrost ob tistih najbolj strmih vzponih primorske avtoceste.

Z nekoliko pazljivejšo vožnjo tak Audi zmore (ob večjem delu avtocestne vožnje) okrog 300 kilometrov dosega, Tesla pa ob nekoliko manjši porabi in 3,5 kWh večji bateriji vsaj okrog 360 kilometrov. Ta doseg bi se v primeru današnjega nakupa modela X z baterijo 100 kWh lahko gibal okrog 400 kilometrov.

Bolj uporabno je desno digitalno ogledalo. Levo je postavljeno nizko in voznik insiktivno pogleda proti kameri, ne pa nižje na zaslon. Foto: Gregor Pavšič

Prostornost tako na zadnjih sedežih kot v prtljažniku je na strani večjega modela X. Foto: Gregor Pavšič

Polnilnicam Ionity se gre vsaj brez posebne pogodbe z Audijem, ki stane 20 evrov na mesec, zaradi zasoljenih cen izogibati. Moč polnjenja je bila okrog 115 kW. Foto: Gregor Pavšič

Vsaj dokler Ionity svojih polnilnic ne bo postavil tudi v Ljubljani in bo Petrol na svojih nudil moč polnjenja z več kot sto kilovati (kW), je prednost modela X kajpak Teslina polnilna mreža. Ta pride do izraza še bolj na poti v tujino kot doma. Polnjenje za sto kilometrov s teslo model X znaša dobrih osem evrov.

Polnjenje Audija na šibkejši 50-kilovatni polnilnici DC bi bilo daljše in dražje, še posebej brez posebne pogodbe (20 evrov na mesec) na Ionityju – tam elektrika za 100 kilometrov dosega pri e-tronu znaša več kot 20 evrov.

Audijev e-tron quattro v različici 55 stane v Sloveniji od 84 tisoč evrov naprej (izvedba sportback je dva tisočaka dražja). Okrog 13 tisoč evrov je cenejši vstopni model 50, ki pa ima še manjšo baterijo in je zato tudi doseg še bolj vprašljiv. Današnji Teslin model X (testna različica P90D ni več na voljo) stane od 95 tisoč evrov naprej.

Prestavljene Tesline polnilnice na Kozini. Moč polnjenja je znašala okrog 90 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

Lastnik mora torej baterijo pretežno polniti doma in na šibkejših ter cenejših polnilnicah, najpogosteje pa kar na obstoječih Petrolovih 50-kilovatnih polnilnicah DC. Tesla za zdaj nudi bolj dostopne lokacije svojih ultra hitrih polnilnic (Ljubljana, Kozina, Maribor).

Toda pod črto je ključna razlika med obema prav v že omenjenem zrcalnem nasprotju. Električni audi ni za tistega, ki bi na cesti rad izstopal. To je absolutno domena tesle. Oba omogočata toliko dosega kot trikrat ali štirikrat cenejši Renaultov zoe, a zato zanimivo vozno izkušnjo, drugačnost, zahtevata pa nekaj potrpežljivosti in kar veliko polnjenja.

Sprednji prtljažnik je pri tesli veliko večji. Foto: Gregor Pavšič

V audiju je spredaj prostor le za polnilni kabel in nekaj drobnarije. Foto: Gregor Pavšič

E-tron quattro navduši s kakovostjo izdelave, avdio sistemom in tudi nadzorom okolice avtomobila prek kamer. Foto: Gregor Pavšič

Velik prtljažnik modela X, v katerega je mogoče vstaviti še dva dodatna sedeža. Foto: Gregor Pavšič

Pogled izza volana tesle model X. Foto: Gregor Pavšič