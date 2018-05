Audi zaradi nepravilnosti zaustavil proizvodnjo dizelskih A6 in A7

Nemški avtomobilski proizvajalec Audi je zaradi "nepravilnosti" pri nadzoru izpustov začasno zaustavil proizvodnjo dizelskih modelov A6 in A7. Nemško ministrstvo za promet je pred tem sporočilo, da zvezni urad za cestni promet (KBA) preiskuje sum, da je Audi v okoli 60.000 modelov A6 in A7 namestil novo nedovoljeno napravo za goljufanje.

Po navedbah nemškega Spiegla so odpoklici vozil zelo verjetni. Približno polovico spornih avtomobilov so prodali v Nemčiji. Foto: Audi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O domnevnih nepravilnostih je najprej poročal nemški tednik Spiegel, ki je navedel, da je v avtomobilih nameščena programska oprema v zadnjih 2400 kilometrih svoje življenjske dobe namerno zmanjševala porabo tekočine, imenovane Adblue. Gre za posebno snov, ki jo je treba dolivati v novejše dizelske avtomobile, s čimer se zmanjša količina izpustov strupenih dušikovih oksidov.

Sporna programska oprema v 60.000 vozilih

Zaradi programske opreme so bili intervali dolivanja tekočine redkejši, je pa bila s tem močno zmanjšana tudi učinkovitost preprečevanja onesnaževanja. Sporno programsko opremo naj bi Audi po navedbah Spiegla namestil v okoli 60.000 vozil, od katerih naj bi jih približno polovico prodali v Nemčiji.

Stadler: "Skladnost s predpisi je pri nas na prvem mestu"

Pri Audiju so v izjavi zapisali, da so nepravilnosti takoj po zaznavi na rutinskem pregledu prijavili oblastem in nemudoma prekinili dobavo teh vozil kupcem.

Prvi mož družbe Rupert Stadler je zagotovil, da so ukrepali nemudoma, saj je skladnost s predpisi zanje na prvem mestu. Kupce vozil s sporno programsko opremo bodo obvestili in jim ponudili nadgradnjo programa.

Se obetajo odpoklici vozil?

Po navedbah Spiegla so odpoklici vozil zelo verjetni. Tokratni primer sicer ni prvi, povezan s poseganjem v porabo Adblue - februarja sta se morala podobnih obtožb braniti tudi Daimler in Volkswagen.

Novica bi lahko predstavljala nov udarec za koncern Volkswagen, katerega del je Audi in ki se že nekaj časa sooča s posledicami goljufanja na testih izpušnih plinov. Priznal je namreč, da je v številna vozila vgradil programsko opremo, ki je med laboratorijskimi preizkusi zmanjšala izpuste škodljivih snovi.