Audi ukinja legendarni motor, še zadnjič v A8

Legendarni motor W12 bo še zadnjič na voljo v aktualni generaciji A8. Foto: Audi

Še zadnja priložnost za nakup legendarnega 6,0-litrskega W12

Kot so zapisali pri mediju Car and Driver, je Peter Mertens, vodja razvoja pri Audiju, na avtosalonu v Ženevi razkril, da bo A8 W12 zadnji njihov model z vgrajenim dvanajstvaljnikom. "So kupci, ki si res želijo dvanajstvaljni motor, so z njim zadovoljni in si ga bodo kupili. Toda to bo zadnja vgradnja," je potrdil Mertens. 6,0-litrski agregat W12 je bil premierno predstavljen v prvi generaciji A8L, do danes pa so ga le primerno nadgrajevali in posodobili v skladu z okoljskimi zahtevami. Motor je bil na voljo tudi v modelu volkswagen phaeton, nekaterih bentleyjih, tudi v bentaygi.

Za zdaj v ponudbi le šest- in osemvaljni agregati

Aktualna generacija A8 je na voljo z vrsto šest- in osemvaljnih dizelskih ali bencinskih agregatov. Osnovno izbiro začenja trilitrski prisilno polnjeni šestvaljnik in jo nadgrajuje štirilitrski bencinski osemvaljnik. Kmalu bosta motorno paleto oplemenitila še priključni hibrid in dvanajstvaljni W12.

Kljub odhodu iz Audijeve palete pa bo W12 še naprej na voljo v modelih Bentley. Tam kupci še vedno zahtevajo vgrajen velik in močan dvanajstvaljni motor.

Konec poti najverjetneje čaka tudi desetvaljni agregat iz modela R8. "Ali resnično potrebujemo agregata V10 in W12 za prihodnje generacije?" je sklenil pogovor Mertens. Kot je namignil, naj bi osemvaljna motorna paleta ostala nedotaknjena.