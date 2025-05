PSG za lovoriko proti nekdanjim Elsnerjevim varovancem

Prihodnjo soboto čaka nogometaše PSG največji izziv v zgodovini kluba, saj se bodo potegovali za evropsko krono proti Interju, danes pa lahko izbranci Luisa Enriqueja dopolnijo imenitno domačo zbirko, kjer so že osvojili naslov francoskega prvaka in bili najboljši v superpokalu, zdaj pa so absolutni favoriti še v finalu pokalnega tekmovanja, kjer jih čaka Reims. Slednjega je večino sezone vodil slovenski strateg Luka Elsner, zdaj pa se potegujejo za obstanek v dodatnih kvalifikacijah.