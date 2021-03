Audi razkril novi model. Kako vam je všeč ta volan? #foto

Zunanjost in tehnične podrobnosti za zdaj ostajajo še skrivnost. Foto: Audi Audi je prvič predstavil notranjost svojega naslednjega električnega avtomobila. To je kompaktni športni terenec Q4 e-tron, ki bo za avtomobilsko znamko iz Ingolstadta eden od ključnih pri preboju na trgu elektromobilnosti. Audi je do zdaj ponujal le večje in temu primerno dražje električne športne terence (e-tron, e-tron sportback in športni e-tron GT).

Q4 e-tron bo sicer dolg 4,59 metra, širok bo 1,86 metra, visok pa 1,61 metra. Zahvaljujoč električni platformi MEB so previsi kratki (spredaj le 86 centimetrov), medosna razdalja pa temu primerno dolga, v tem primeru 2,76 metra. Avtomobil bo namenjen petim potnikom, tisti zadaj pa bodo sedeli skoraj sedem centimetrov višje kot spredaj.

Pri Audiju za zdaj še niso razkrili vseh podrobnosti električnega športnega terenca. V konceptni različici je imel baterijo z neto zmogljivostjo 77 kilovatnih ur, po standardu WLTP pa je doseg z enim polnjenjem znašal do 450 kilometrov.

Nova zasnova volanskega obroča

Nemci za model Q4 e-tron tokrat podrobneje razkrivajo notranjost vozila. Začnimo pri volanskem obroču, ki z dvojnim dizajnom krakov kaže na novo generacijo vozil. V zgornjih krakih so tipke rahlo izbočene, ob pritisku pa voznik zazna rahel povratni odziv. Poleg gest na dotik lahko voznik uporablja tudi listanje med posameznimi seznami znotraj infozabavnega sistema.

Audi bo ponujal več različic volanskih obročev. Pri najboljši različici bodo vgradili tipke za rekuperacijo zavorne energije med vožnjo brez dodajanja plina. Volanski obroč je spodaj in zgoraj raven.

Audijev volanski obroč ima raven zgornji in spodnji del, vmes pa sta dva kraka. Foto: Audi

Primer navidezne resničnosti prek projicirnega sistema na vetrobransko steklo Foto: Audi

Projicirni sistem s tehnologijo navidezne resničnosti

Novost pri Audiju je projicirni sistem s tehnologijo navidezne resničnosti, ki se posebej izkaže pri uporabi navigacije. Poleg podatkov o avtomobilu in vožnji lahko na vetrobranskem steklu lebdijo tudi ustrezni navigacijski napotki. Iz voznikovega zornega kota vidno polje za vsebine obogatene resničnosti ustreza diagonali dolžine približno 70 palcev.

Tehnološko srce projicirnega sistema s tehnologijo obogatene resničnosti je enota za generiranje slike (PGU – Picture Generation Unit), ki leži globoko v notranjosti dolge armaturne plošče. Posebno močno svetilen LCD-zaslon pošilja svetlobne snope, ki jih proizvaja, na dve ravni ogledali, poseben sistem leč med seboj ločuje deleže za bližnje in oddaljeno območje.



Ravni ogledali žarke usmerjata na veliko konkavno ogledalo z električnim nastavljanjem. Žarki od tod potujejo na vetrobransko steklo, to pa jih zrcali v tako imenovani Eyebox in jih usmerja k voznikovim očem. Na navidezni razdalji desetih metrov ali (odvisno od položaja) celo več voznik simbole vidi enako ostro kot resnični svet.

Foto: Audi

Medosna razdalja znaša 2,76 metra Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi