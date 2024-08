Audi ima novo limuzino in karavana A6, ki sta nastala na električni 800-voltni platformi. Po skoraj sto letih ima Audijeva limuzina v osnovni različici spet pogon na zadnji kolesi. Limuzina s klasičnim pogonom se bo kmalu prek nove generacije preimenovala v A7.

Po modelu Q6 e-tron so pri Audiju razkrili še novo generacijo limuzinskega in karavanskega (različica avant) modela A6. Gre za električni avtomobil na 800-voltni platformi PPE, ki si jo Audi deli tudi s Porschejem (model taycan).

Foto: Audi

Foto: Audi

Audi v svet poslovnih vozil vstopa z električnim pogonom, ki kmalu vendarle ne bo edina izbira. Obstoječi A6 s klasičnimi motorji se bo preimenoval v A7. Soda števila bodo namenjena električnim, liha pa bencinsko oziroma dizelsko gnanim audijem. Podobno so že storili s preimenovanjem A4 v novega A5.

A6 e-tron je neposredni tekmec nemškim električnim limuzinam mercedes EQE in BMW i5. Oba sta avtomobila na 400-voltni platformi.

Pogon zadaj je za Audi redkost

Zadnji pogon je za Audi velika redkost, saj smo ga v zadnjem obdobju videli le v športnem R8 in električnem Q4 e-tron (Volkswagnova platforma MEB). Po skoraj sto letih ima Audi spet limuzino s pogonom na zadnji kolesi, saj so sicer audije poganjali sprednji kolesi ali pa so imeli svoj prepoznavni štirikolesni pogon quattro.

Velika baterija za velik doseg

Audi A6 e-tron bo sprva na voljo z baterijo bruto kapacitete 100 kilovatnih ur (kWh). Osnovni A6 e-tron performance ima pogon na zadnji kolesi, zmogljvejši S6 e-tron quattro pa na vsa štiri kolesa. Moč pogona je 270 oziroma 380 kilovatov. Limuzinski A6 ima po standardu WLTP do 750 kilometrov dosega (različica avant do 720 kilometrov), pri S6 pa bo doseg za okrog sto kilometrov nižji. Najvišja hitrost pri obeh presega 200 kilometrov na uro.

Moč polnjenja DC je do 270 kilovatov, kar je manj kot pri sestrskem porsche taycanu. Serijski vgrajeni polnilec AC je 11-kilovatni, pozneje bo mogoče dokupiti tudi 22-kilovatnega.

Audi bo A6 e-trona izdeloval v Ingolstadtu skupaj s Q6 e-tronom in ne več v tovarni v Neckarsulmu. Pri Audiju cen za avtomobil še niso razkrili.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

A6 e-tron avant:

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

S6 e-tron:

Foto: Audi

Foto: Audi