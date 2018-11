Aretacija predsednika, odpoved premiere avta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi afere z aretacijo svojega nekdanjega predsednika Carlosa Ghosna, so pri Nissanu prestavili načrtovano svetovno premiero električnega nissana leafa v različici z večjo baterijo. Dogodka so načrtovali v Amsterdamu in japonski Yokohami.