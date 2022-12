Applov avtomobil: znane so nove podrobnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Apple je že prisoten v avtomobilskem svetu in sicer z vmesnikom Car Play, za katerega napovedujejo še nadgradnjo sistema. Foto: Apple

Apple v zakulisju že več let razvija projekt lastnega električnega avtomobila, ki bi ga izdelal z lastno tehnologijo. Informacije o tem, kdaj bi Američani avtomobil lahko izdelali, so se pogosto spreminjale. Trenutno so cilji spet očitno bolj ambiciozni.

Apple bi lahko avtomobil predstavil že leta 2026, je poročal Bloomberg. Tako ne bo usmerjen izrazito v tehnologijo samodejne vožnje kot so bile prvotne napovedi. Cilj Appla naj bi bilo izdelati avtomobil z izhodiščno ceno pod 100 tisoč dolarji. Za programski pogon avtomobila bi skrbeli Applovi procesorji in čipi, ki bi bili lahko do štirikrat zmogljivejši od tistih na njihovih najzmogljivejših prenosnih računalnikih.

Testiranja avtomobila že leta 2025?

Po poročanju Bloomberga naj bi Apple obliko avtomobila dorekel do naslednjega leta, nato sledi izdelava prototipov in začetek testiranja v letu 2025.

Oblikovalski del avtomobila za Apple vodi Ulrich Kranz, nekdanji izvršni direktor družbe Canoo in tudi nekdanji član uprave BMW, za programski del avtomobila skrbi ekipa pod vodstvom Stuarta Bowersa, nekdanjega menedžerja pri Tesli, za varnost, testiranja in regulativo pa Desi Ujkashevic, nekdanja menedžerka pri Fordu.