AMK Servis: Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom in doživite vrhunsko storitev!

AMK Servis ponuja širok spekter storitev, povezanih z nadgradnjami gospodarskih vozil in predelovanjem vozil za invalide. To vključuje tudi prodajo in montažo nakladalnih ploščadi ter poprodajne storitve in servis.

Izkušeno osebje

Podjetje se ponaša z izkušenim in usposobljenim osebjem, ki ima strokovno znanje tako za popravila in servis hidravličnih nakladalnih ploščadi kot za izdelavo visokokakovostnih aluminijastih nadgradenj ter za svetovanje in predelovanje vozil za samostojno vožnjo invalidnih oseb za vozila vseh znamk in primernih modelov. Strokovnjaki v AMK Servisu se trudijo zagotoviti visoko kakovostno storitev in zadovoljstvo strank.

Kvaliteta in zanesljivost

Ena od izstopajočih značilnosti podjetja AMK Servis je njihova zavezanost kakovosti in zanesljivosti. Posvečajo veliko pozornosti podrobnostim in uporabljajo vrhunske materiale ter opremo za izvajanje svojih storitev.

Stranka je prioriteta

AMK Servis si prizadeva zagotoviti odlično izkušnjo svojih strank. Nudijo prijazno in strokovno svetovanje ter se trudijo prisluhniti potrebam strank, pri čemer se osredotočajo na njihovo zadovoljstvo in zaupanje.

Dodatne storitve

Poleg osnovnih storitev vzdrževanja in popravil AMK Servis lahko ponuja tudi druge dodatne storitve, kot so homologacije, priprava avtomobilov za tehnični pregled, prodaja rezervnih delov, urejanje financiranja in podobno.

Priljubljenost pri uporabnikih vozil

AMK Servis je visoko cenjen med svojimi strankami, saj se pogosto srečuje s pozitivnimi komentarji. Njihovo delo je znano po izjemni kakovosti in odzivnosti. Stranke opisujejo, da storitev dobijo takrat, ko jo potrebujejo, in to takoj. Strokovnost podjetja je izjemna, saj so hitri, odzivni, prijazni in izkazujejo profesionalnost. Poleg tega je tudi prijaznost, strokovnost in fer odnos do stranke nekaj, kar stranke posebej poudarjajo. AMK Servis je prepoznan po svoji zmožnosti hitrega opravljanja popravil, kar je zagotovo pozitivna lastnost za stranke, ki želijo, da se njihova vozila čim prej vrnejo v optimalno stanje. Z njihovo hitro storitvijo in vrhunskim opravljenim delom se AMK Servis uvršča med priljubljene izbire strank.

Kontakt in lokacija Podjetje AMK Servis se junija 2023 seli v svoje nove prostore v Dragomerju ob stari cesti med Ljubljano in Vrhniko. Kontakt podjetja najdete na njihovi spletni strani amkservis.si.

