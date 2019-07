Ameriški napad na tihotapce, ki vam vzame sapo #video

Obalna straža ZDA je pred dnevi v pristanišče v San Diegu z vojaško ladjo Munro pripeljala rekordnih 17,5 tone kokaina in zadala močan udarec tihotapcem. Med štirinajstimi različnimi operacijami izstopa zgornja, ko so odkrili tihotapsko podmornico in kar med vožnjo skočili na krov ter jo prisilno ustavili.

Redek in dragocen ulov

Zgornji posnetek je objavila obalna straža ZDA in pokazala, kakšne metode uporabljajo tihotapci za prevoz kokaina v državo. Podmornico so zasledili v južnem Pacifiku, nekaj sto kilometrov stran od Kolumbije, kjer patruljira ladja Cutter Munro. Na posnetku je razvidno, da so se podmornici približali s hitrimi čolni, izkušeni vojaki so skočili kar na trup podmornice in ''vljudno'' potrkali na loputo.

Tihotapci so hitro spoznali, da tokrat rešitve ni in so odprli loputo. Obalna straža je zasegla kokain, tihotapce so predali upravi za boj proti drogam in podmornico namerno potopili.

Na pol podmornica, na pol ladjica

Gre za povsem po meri narejeno plovilo. Podmornica se namreč ne potopi v celoti v vodo, temveč pluje nizko po gladini morja. S tem je tako rekoč nevidna za radarje in sonarje ter jo je hkrati zelo težko opaziti tudi med plovbo. Ulov takšne podmornice je za obalno stražo zelo dragocen in pomemben dogodek.