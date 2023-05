Ameriška "pošast": Michael Jordan prevzel nov izjemen avtomobil #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Michael Jordan je prevzel nov izjemen avtomobil, in sicer superšportnik ameriške znamke Hennessey.

Nekdanji košarkarski superzvezdnik je s ponosom pokazal svojo novo avtomobilsko igračo. Pred lastnim golfklubom na Floridi je Michael Jordan v družbi Johna Hennesseyja, ustanovitelja družbe Hennessey Special Vehicles, in njihovega avtomobila venom F5 roadster. To je eden najzmogljivejših in najhitrejših avtomobilov na svetu, ki lahko preseže mejo 300 milj oziroma 482 kilometrov na uro. Jordan je tako postal lastnik enega izmed 30 izdelanih Hennesseyjevih roadsterjev.

Hennesseyjev avtomobil venom F5 poganja 6,6-litrski motor V8, ki zmore kar 1.817 "konjev" in 1.617 njutometrov navora. Motor se zavrti do 8.200 vrtljajev v minuti. Avtomobil je dolg 4,6 metra, visok pa 1,3 metra. Prazen ima maso 1,3 tone. Avtomobil izdelujejo v tovarni v Sealyju sredi Teksasa.

Hennessey Venom F5 Roadster:

Foto: Hennessey

Foto: Hennessey

Foto: Hennessey