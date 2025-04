Pomembni mejniki za znamko Alpine, ki se je osamosvojila od Renaulta (podobno kot Cupra od Seata) letos sovpadajo s 70-letnico te znamke. Takrat jo je v mestu Dieppe ustanovil Jean Redele, ki je predeloval Renaultove avtomobile in z njimi užival na zavitih francoskih cestah. Ime Alpine povezujemo s športnostjo, kar je zasluga tudi številnih uspehov v športu. Tekmovalne renault 5 z oznako alpine so bile nekoč po zaslugi uspešnih voznikov in voznic (Aleš Pušnik, Brane Küzmič, Romana Zrnec) prepoznavne tudi na slovenskih cestah.

Foto: Alpine

Bo zgolj električna strategija zdržala?

Alpine je danes samostojna znamka z lastnim moštvom v formuli ena, ki pa prav ob jubileju znamke širi svojo modelno paleto. Francozi so naredili pravo revolucijo. Do zdaj edinega športnika A110 bodo zamenjali le električni modeli, tak je vsaj za zdaj načrt uprave podjetja. Po modelu A290, ki je Alpinova predelava nove renault 5, prihaja tudi električni križanec in nato še en model. Ali bodo Francozi uspeli prepričati nov krog kupcev zgolj z električnimi avtomobili, bo pokazal čas.

Električni A290 je tudi uradno zapeljal v Slovenijo. Nastal je na osnovi petke, a so mu dodali nekaj tako tehničnih kot tudi opremskih nadgradenj. Omenimo vektorsko razporejanje navora in serijske Brembove zavore. Že Renaultova petka je videti odlično, A290 pa je na cesti še bolj vpadljiv. Baterija je enaka, kapaciteta torej znaša 52 kilovatnih ur (kWh), moč motorja pa bo 130 ali 160 kilovatov. Motor v petki ima 110 kilovatov.

V praksi bomo videli, ali bo A290 s svojim dosegom lahko primeren tudi za cestne užitke na bolj skritih podeželskih ali celo alpskih cestah. Vozne lastnosti so odlične, enako bo prav gotovo svoje opravil tudi pogon, bolj bo vprašanje povezava višje porabe, dosega in iskanja hitrih polnilnic - teh navadno izven avtocest še ni prav veliko, čeprav v določenih državah (na primer v Avstriji) izjeme obstajajo.

Cena za A290 bo pričakovano visoka. Tak avtomobil v Sloveniji stane vsaj 38.700 evrov (cene z več opreme narastejo tudi do 46 tisočakov), kar je okrog šest tisoč evrov več kot renault 5 z enako baterijo.

Foto: Alpine

Foto: Alpine

Foto: Alpine