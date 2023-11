Alkoholne ključavnice v Sloveniji? To so mnenja stroke.

Foto: Bor Slana/STA Agencija za varnost prometa in Evropski svet za varnost v prometu sta danes organizirala mednarodno konferenco o preučitvi možnosti uvedbe alkoholnih ključavnic kot dopolnilnega prekrškovnega ukrepa oz. rehabilitacijskega programa za osebe, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in so jim bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Evropska uredba o splošni varnosti vozil določa, da morajo biti od 6. julija 2022 vsi novi tipi vozil, od 7. julija 2024 pa vsa nova vozila na evropskem trgu opremljena z naprednimi varnostnimi sistemi, med katere sodi tudi tehnična predpriprava za namestitev blokirne naprave (alkoholne ključavnice) za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola.

Lahko alkoholne ključavnice dobimo tudi v Sloveniji?

Tudi predlog Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2023–2030 predvideva preučitev možnosti uvedbe alkoholnih ključavnic. Na konferenci so poleg slovenskega pregleda stanja prometne varnosti in izzivov, povezanih z izvajanjem ukrepov za zmanjševanje vožnje pod vplivom alkohola, predstavili dobri praksi Belgije in Avstrije. Belgija je ukrep alkoholnih ključavnic že uspešno vpeljala v zakonodajo, Avstrija pa je konec leta 2022 zaključila pilotni projekt testiranja alkoholnih ključavnic v praksi.

Foto: Bor Slana/STA

Mnenja in razlage na temo alkoholnih ključavnic današnjih govorcev:

Tina Heferle, državna sekretarka ministrstva za notranje zadeve:

"Alkoholne ključavnice pijanemu vozniku preprečijo zagon avtomobilskega motorja, če je v njegovem izdihanem zraku zaznan alkohol. V tujini je kar nekaj primerov, kjer alkoholne ključavnice uspešno uporabljajo. Po podatkih Evropskega sveta za varnost v prometu se trenutno najbolj množično uporabljajo v državah Severne Amerike, v Evropi in Avstraliji. Po vsem svetu je tako vgrajenih skoraj pol milijona tovrstnih naprav. Alkoholne ključavnice se za zdaj najpogosteje uporabljajo kot del programa rehabilitacije – na primer na Švedskem, Finskem, Poljskem, v Franciji in tudi sosednji Avstriji. O uvedbi tovrstnih programov že razpravljajo tudi v Estoniji, Luksemburgu in na Nizozemskem, pilotni projekti oziroma zakonodajne aktivnosti pa potekajo v Litvi. Na Finskem in v Franciji je kot preventivni ukrep zakonsko predpisana vgradnja alkoholnih ključavnic v vozila, ki se uporabljajo za prevoze otrok. Kot družbeno odgovorni so se izkazali tudi nekateri zasebni ponudniki prevozov na Švedskem in Finskem, ki prostovoljno uvajajo alkoholne ključavnice. Te bi lahko bile dodaten mehanizem, ki bi ob uporabi že obstoječih možnosti pripeljale do določenega izboljšanja stanja na področju vožnje pod vplivom alkohola in na splošno pri kulturi pitja alkohola."

Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa:

"Ni dokazano, da bi zvišanje sankcij vplivalo na težje kršitelje ali na trdovratne povratnike. Prav to nas utrjuje v prepričanju, da so lahko drugi ukrepi, kot je nabor tehničnih ukrepov, skladno z Evropsko uredbo o splošni varnosti vozil, pri težjih kršiteljih edina prepreka, da se alkoholizirani vozniki ne bodo ponovno usedli za volan. Zato je pomembno, da se preučijo dodatne možnosti nadgradnje zakonodaje, predvsem v povezavi s kaznovalno politiko, znižanjem dovoljene stopnje alkoholiziranosti in vgradnjo alkoholnih ključavnic kot dopolnilnega prekrškovnega ukrepa oz. rehabilitacijskega programa. Razmisliti bi morali tudi o primernosti takšnega tehničnega ukrepa za poklicne voznike, prevoze otrok in šole vožnje."

Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost v prometu:

"Več držav EU, vključno z Belgijo, Francijo, Litvo in Poljsko, ta problem rešuje tako, da so implementirale alkoholne ključavnice za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, še posebej za večkratne kršitelje. Italija prav tako pripravlja zakonodajo, ki bo v pravni sistem vnesla možnost tehnične prepreke vožnje pod vplivom alkohola. Upamo, da se bo Slovenija lahko pridružila tej vse večji skupini držav in uvedla to učinkovito in preizkušeno tehnologijo že v bližnji prihodnosti."

Igor Šoltes, državni sekretar ministrstva za pravosodje:

"Najhujša oblika alkoholiziranosti je določena kot ena od oblik izvršitve naklepnega, ogrozitvenega, kaznivega dejanja. Statistika obsodb za kaznivo dejanje po 1. točki prvega odstavka 324. člena Kazenskega zakonika kaže, da je bilo v letih 2019 in 2020 skoraj 33 odstotkov oseb obsojenih za navedeno izvršitveno obliko kaznivega dejanja, v letih 2021 in 2022 že cca. 43 odstotokv oseb. Ministrstvo za pravosodje seveda podpira vse načine, ki bodo zmanjšali obravnavo posameznikov v kazenskih in prekrškovnih postopkih. Slovenci se namreč nekaterih tradicijam, med njimi je žal tudi uživanje alkohola, težko odpovemo, zato se morda rešitev za uspešnejše zmanjševanje vožnje pod vplivom alkohola skriva ravno v alkoholni ključavnici."

Anamaria Hren, vodja Sektorja za razvoj in koordinacijo AVP:

"V zadnjih petih letih je zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola umrlo 136 oseb. V enakem časovnem obdobju je bilo več kot 650 hudo poškodovanih, torej so ostali z najtežjimi posledicami prometne nesreče. Udeleženci z dovoljeno mejo alkohola so lani povzročili skoraj 300 prometnih nesreč, v katerih je umrlo šest ljudi. Slovenija se žal kljub vsem prizadevanjem številnih deležnikov na tem področju še vedno uvršča visoko glede na količino popitega alkohola na prebivalca, ta je lani znašala deset litrov čistega alkohola na prebivalca."

Tomaž Svetina, vodja Sektorja za vozila AVP:

"Pripomoček za namestitev blokirne naprave za primer uživanja alkohola pomeni standardizirani vmesnik, ki olajšuje vgradnjo blokirne naprave za primer uživanja alkohola kot dodatne opreme v motorna vozila. Pripomoček za namestitev alkoholne zapore mora omogočati vgradnjo ali naknadno vgradnjo alkoholne zapore v skladu z evropskim standardom. V vsakem motornem vozilu kategorij M in N mora biti sistem vozila v zvezi s pripomočkom za namestitev alkoholne zapore skladen z ustreznim modelom vozila in evropskim standardom EN 50436-7:2016. Nacionalni organi v zvezi z vozili, sistemi, sestavnimi deli in samostojnimi tehničnimi enotami z učinkom od 6. julija 2022 zavrnejo podelitev EU-homologacije ali nacionalne homologacije za vse nove tipe vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki ne izpolnjujejo zahtev glede pripomočkov za namestitev blokirne naprave za primer uživanja alkohola. Od 7. julija 2024 potrdila o skladnosti za nova vozila niso več veljavna, zato registracija takih vozil ni več mogoča, če ta vozila ne izpolnjujejo omenjene zahteve. Za starejša vozila, ki predpriprave nimajo vgrajene, bo potrebno tako predpripravo vgraditi skupaj z napravo."

Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot:

"V 30 letih je življenje zaradi alkoholiziranih voznikov izgubilo dva tisoč ljudi, najmanj 49 tisoč je bilo težko poškodovanih. Povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila v prometnih nesrečah z vinjenim povzročiteljem lani 1,44 promila. Alkoholne ključavnice v Zavodu Varna pot podpiramo in si jih želimo ob zavedanju, da mora biti tesno sodelovanje vseh deležnikov, ki bodo izvajali preventivo, nadzor in sankcioniranje. Stroka pri alkoholu pravi 0,0 in je zelo jasna z vsemi argumenti, nižanje mej dovoljenega alkohola pa je družbeni in politični konsenz."

Anneliese Heeren iz Belgijskega zveznega urada za mobilnost in transport:

"V Belgiji so alkoholne ključavnice za storilce postale velik uspeh. Prve ključavnice so bile vzpostavljene leta 2013. Lani jih je bilo v uporabi 2.608, od tega 70 odstotkov kupljenih in 30 odstotkov iz sistema izposoje. Hujše večkratne prekrškarje, pa tudi tiste, ki so 'samo enkrat' vozili z zelo visoko koncentracijo alkohola, sodniki obsodijo na zapor za obdobje od enega leta do treh let (ali celo trajno). V tem obdobju jih nadzoruje in spremlja psiholog, s posebnim poudarkom odvajanja od zasvojenosti. Študije kažejo, da je mogoče vedenje trajno pozitivno spremeniti, če smo bili usposobljeni in nadzorovani med obdobjem alkoholne blokade. To je zmagovalna situacija, saj naše ceste postajajo varnejše in storilec dobi možnost, da še naprej vozi in s tem nadaljuje svoje socialno in poklicno življenje."