Pred desetletji v avtomobilih ni bilo še skoraj nobene elektronike, danes pa nova vozila okrog nje dejansko izdelujejo. Prav digitalne platforme, vmesniki in sistemi umetne inteligence postajajo gonilna sila razvoja novih avtomobilov, ki morajo biti ves čas povezani z internetom in vse večjimi podatkovnimi zbirkami v oblaku.

Nekoč so bile redkost že zračne blazine

Analitična družba Deloitte poudarja, da je leta 2024 le 25 odstotkov avtomobilov imelo zračno blazino in da jih je manj kot polovica imela elektronsko nastavljive sedeže. Leta 2004 je bilo manj kot 20 odstotkov avtomobilov opremljenih z elektronskim sistemi kot so nadzor zdrsa, stranske zračne blazine, senzorji za pritisk v gumah, parkirni senzorji in podobno. Leta 2017 je veliko teh sistemov postalo del več kot 80 odstotkov novih avtomobilov.

Elektronskih sistemov bo le še več, ti pa bodo tudi višali ceno avtomobilom

Pri Deloittu so predstavili študijo deleža stroška avtomobila, ki je vezan prav na vse nove elektronske sisteme. Leta 2000 so ti predstavljali 18 odstotkov stroška novega avtomobila, danes je ta delež že 40-odstoten. Do leta 2030 bo predvidoma narasel do 45 odstotkov.

Rast tega deleža ni presenetljiva. Avtomobili prejemajo vse več elektronskih sistemov, ki so v službi varnosti, prav tako tudi delno avtomatizirane vožnje. Elektronski sistemi so nepogrešljivi tudi v delovanju motorjev, na primer pri začasnem izklopu delovanja dela valjev.