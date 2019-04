Akrapovič in Audi: v slovitem DTM tudi "slovenski" avto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Akrapovičev" audi RS 5 DTM bo svoj dirkaški debut doživel na dirkališču Hockenheimring med vikendom od 3. do 5. maja.

"Akrapovičev" audi RS 5 DTM bo svoj dirkaški debut doživel na dirkališču Hockenheimring med vikendom od 3. do 5. maja.

Akrapovič je že vrsto let partner Audija v sloviti nemški dirkaški seriji DTM, eden njihovih avtomobilov pa bo letos dobil svojevrsten dizajn v barvah slovenskem družbe. Izpušni sistem je zaradi letos novih motorjev zasnovan povsem na novo.

Akrapovičev tovarniški audi RS 5 DTM bo eden šestih tovarniških avtomobilov Audija v nemški seriji DTM. Vozil ga bo znani dirkač Mike Rockenfeller. Vseh šest avtomobilov bo imelo slovenski izpušni sistem.

Dvolitrski motorji z neposrednim vbrizgom bodo letos zamenjali lanskoletne štirilitrske atmosferske osemvaljnike, izhod izpuha pa bo na desni strani avtomobila. Foto: Akrapovič Še nikoli močnejši: letos v DTM spet motorji s turbopuhalom

To je povsem nov in inovativen izpušni sistem, saj se v skladu z novimi predpisi v serijo DTM prvič po letu 1987 vračajo turbopuhala. Dvolitrski motorji z neposrednim vbrizgom bodo letos zamenjali lanskoletne štirilitrske atmosferske osemvaljnike, izhod izpuha pa bo na desni strani avtomobila.

Novi turbomotorji bodo proizvedli prek 449 kilovatov (610 »konjev«) in bodo tako najmočnejši v zgodovini DTM. Med drugimi novostmi bosta tudi večje zadnje krilce s sistemom za zmanjševanje zračnega upora (DRS) in vgrajena funkcija »Push to Pass«, ki dirkačem omogoča, da pridobijo dodatno moč motorja pri prehitevanju.

Uspešno desetletno sodelovanje Ingolstadta in Ivančne Gorice

Z dirkalnikom Akrapovič Audi RS 5 DTM slovenski proizvajalec vrhunskih izpušnih sistemov in Audi Sport simbolično obeležujeta 10 let sodelovanja v motošportu.

V okviru tega partnerstva je Audi Sport med letoma 2010 in 2014 na dirki za 24 ur Le Mansa dosegel pet zmag z dirkalniki razreda LMP1, poleg tega pa je lovorike osvajal tudi v seriji DTM, vključno z naslovoma Mika Rockenfellerja leta 2013 in Renéja Rasta leta 2017.

V sezonah 2012 in 2013 sta bila Audi in Akrapovič tudi svetovna prvaka vztrajnostnih dirk FIA WEC.

Mike Rockenfeller pred "Akrapovičevim" audijem za novo sezono nemške serije DTM. Foto: Akrapovič

