76 let pozneje: poveljniški avto slavnega generala ZDA #foto

Generalu Pattonu so to vozilo po njeg0vih željah predelali leta 1944 v Angliji.

Med drugo svetovno vojno so v ZDA izdelali mnogo velikoserijskih štirikolesno gnanih vozil. To so bila prizadevanja proizvajalcev Dodge, Jeep in Ford, nekatera med njimi pa so postala še posebej slavna. To velja tudi za tega dodga WC-57, ki je opravljl vlogo poveljniškega avtomobila in je pripadal slavnemu ameriškemu generalu Georgu S. Patttonu.

Vozilo bo junija na voljo na dražbi v ZDA. Vozilo po meri generalovih želja

Leta 1944 so ga v Angliji predelali po generalovih željah. Dobil je dodatne zaščitne plošče spredaj in zadaj, troblje, sirene in tudi kovinske zastave. S temi dodatki je bil lažje viden na fronti, kamor se je s svojim voznikom Patton rad odpeljal.

Za njegovo varnost je skrbela 50-kalibrska Browningova strojnica in tudi dodatno držalo. Tega je uporabljal, če je med vožnjo stal. Patton je naposled umrl zaradi posledic prometne nesreče (trk z vojaškim tovornjakom), ki se je zgodila v začetku decembra leta 1945.

Njegov nekdanji poveljniški dodge so zdaj povsem obnovili in junija ga bodo prodajali na dražbi v ameriškem Auburnu, zvezna država Indiana.

Foto: WorldWideAuctioneers

