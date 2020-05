Opazite zakaj? To je eden najbolj nenavadnih "avtov". #foto

V ZDA so na zanimiv in natančen način dobesedno združili dva avtomobila in to novo vozilo je zdaj mogoče voziti v obe smeri. Ima dva volana in dva motorja, kmalu pa bodo kupca zanj iskali na dražbi.

To vozilo je kombinacija dodga colta in plymoutha champa, oba iz leta 1981. Razrezali so ju na pol in ju nato združili v eno celoto. Avtomobil je trenutno še last dražbene hiše Mecum, ki pa bo zanj kmalu iskala novega lastnika. Sodeč po fotografijah so združitev obeh avtomobilov naredili natančno in lično, saj je vozilo zdaj povsem simetrično.

Vozilo je produkt dveh avtomobilov iz leta 1981. Foto: Mecum Simetrična zasnova tako volana kot tudi barv

Ima torej dva volana (postavljena diagonalno), prav tako tudi dva motorja. To je 1,6-litrska štirivaljnika, ki sta povezana s štiristopenjskim ročnim menjalnikom. Voziti ju je mogoče z obeh strani.

Zanimiva podrobnost vozila je tudi simetrična uporaba barvnih kombinacij. Na eni strani so armaturna plošča in sedeži rdeči, na drugi črni.

Fotografije vozila:

