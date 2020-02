26 evrov pod psihološko mejo: kakšnega VW golfa dobi Slovenec?

Volkswagen bo golfa v Sloveniji resda ponujal za 26 evrov pod psihološko mejo 20 tisočakov, a uradni cenik razkriva, da bo treba v praksi številne elemente in predvsem zmogljivejše motorje doplačati. Bolj realne cene za golfa z bencinskim motorjem in ročnim menjalnikom bodo od 25 do 27 tisoč evrov, tisti osnovni (in še vedno spodobno opremljen) golf pa bo lahko nagovarjal tudi kupce razred manjšega pola.