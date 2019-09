0-400-0 km/h: pri svetovnem rekordu tudi Akrapovič #video

Koenigsegg je s svojim supešportnikom regero, ki uporablja Akrapovičev izpušni sistem, postavil nov svetovni rekord od 0 do 400 kilometrov na uro in nazaj do popolne zaustavitve. To jim je uspelo v dobrih 31 sekundah.

Čeprav se zdi, da bo Koenigsegg vsaj začasno izgubil naziv absolutno najhitrejšega avtomobila na svetu (pogoj je serijska proizvodnja delno predelanega bugattija chirona), so v družbi postavili osupljiv dosežek pospeševanja do magične meje 400 kilometrov na uro.

Dobre pol minute za od 0 do 400 km/h in nazaj na 0

To hitrost so dosegli v 22,87 sekunde, vračanje v stoječe stanje pa je trajalo še 8,62 sekunde. Skupna pot je tako trajala 31,49 sekunde.

Rekord so dosegli v Radi na švedskem na nadmorski višini 70 metrov in pri skoraj idealnih vremenskih razmerah. Tako so popravili lasten rekord izpred dveh let, ko so za 0-400-0 km/h potrebovali 33,29 sekunde.

Regera je superšportnik s hibridnim pogonom, ki ima sistemsko moč več kot 1.500 "konjev" (ali 1,11 megavata) in več kot dva tisoč njutonmetrov navora. Prazen avtomobil ima maso 1.470 kilogramov, masa regere, pripravljene za vožnjo, pa znaša 1.590 kilogramov. Osemkilogramski izpušni sistem za avtomobil je izdelal slovenski Akrapovič.