Bugattijev rekorder gre v proizvodnjo: cena 3,5 milijona evrov #foto

Bugatti je prejšnji teden postavil nov rekord, ko so s "serijskim" chironom dosegli hitrost 489 kilometrov na uro in tudi presegli magično mejo 300 milj na uro. Danes so napovedali, da bo predelani chiron dobil dodatek super sport 300+ in prešel v izdelavo. Trideset srečnežev bo zanj odštelo vsaj 3,5 milijona evrov, na svoj primerek pa bodo morali čakati skoraj do leta 2022. Proizvodnjo bodo zagnali šele leta 2021.

Foto: Bugatti

Zgodovina se ponavlja

Pri Bugattiju so ubrali že poznano pot. Tako kot pri rekordnem veyronu, ko je nastala močno omejena serija veyron world record edition, je zdaj iz prototipnega chirona po rekordu nastala različica super sport 300+. Serijski model bo krasila posebna podaljšana karoserija, kjer bo razvidna struktura iz ogljikovih vlaken in po sredini bosta v oranžno obarvani črti. Gre za enak vizualni princip kot pri veyronu WRE. Udarna kombinacija, ki ne bo pogodu vsakemu, zato vam pri Bugattiju za gromozanske vsote denarja z veseljem spremenijo barvno kombinacijo zunanjosti.

Prilagojen vsakodnevni uporabi

Čeprav je uporaba vsakodnevno v tem primeru povsem neprimerna, saj bo chiron super sport 300+ romal v garažo lastnika, kjer se bo pridružil preostalim elitnim superšportnikom. No, kljub temu so se pri Bugattiju odločili, da bo serijski model precej drugačen od dejanskega rekorderja. Odstranili so varnostno kletko, dodatne računalnike in merilne naprave. Pri podiranju rekorda so odstranili sovoznikov sedež, toda v SS 300+ bo zopet našel mesto v potniški kabini.

Prav tako bo imel vgrajeno vzmetenje običajne višine, največja hitrost pa bo omejena na 440 kilometrov na uro. Lastniki tako v praksi ne bodo mogli preizkušati mej in doseči rekordno številko 480 kilometrov na uro.

Foto: Bugatti

Kupci si bodo lahko dali duška na Ehra-Lessien

Pri Top Gear so sicer poročali, da bodo znamki poznani in preverjeni kupci lahko plačali za vgradnjo varnostne kletke in odstranili blokado, ki omejuje najvišjo hitrost. Ker lastnik nima nikjer dovolj prostora, da bi lahko dosegel takšno hitrost, bodo pri Bugattiju kupcem omogočili, da preizkusijo svoj avtomobil na 8,7 kilometra dolgi ravnini testne steze Ehra-Lessien.

Proizvodnja bo stekla šele leta 2021, kar pomeni, da bodo prvi kupci do avtomobila prišli šele ob koncu tega leta. Zanj bodo odšteli vsaj 3,5 milijona evrov. Foto: Bugatti